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沒帳號竟被蒐集個資！　加州女大生告抖音：竊用戶數據傳中國

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▲抖音。（圖／CFP）

▲ 抖音吸引許多年輕人使用。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北京字節跳動科技旗下的抖音短視頻（TikTok）在全球擁有5億活躍用戶，近來在美國也培養出忠實的粉絲群。但美國大學生日前提起訴訟，指控抖音在未經用戶同意的狀況下，祕密蒐集個資後傳輸到中國。

抖音此前曾宣稱，不會將美國用戶的數據儲存到中國伺服器上，僅將資料備份在新加坡，近來卻因蒐集數據及審查問題，在北美區域面臨的壓力日漸增加。美國女大生米斯蒂（Misty Hong）上月27日在加州法院提出告訴，指控抖音蒐集大量用戶私人的數據，傳送到中國伺服器，且這些數據可用來辨識及追蹤抖音在美國的用戶。

米斯蒂說明，她今年下載這款APP，但並沒有註冊帳號，幾個月後卻發現抖音幫她開設一個新帳號，暗中取用她曾以APP編輯但沒打算發布的影片草稿，轉移到分別由騰訊及阿里巴巴控制的2台中國伺服器。且抖音透過秘密獲取用戶私人數據，創造大筆定向廣告利潤，有失公平。

抖音客群大多是20歲上下年輕人，以APP分享15秒長度短影音，類型包括對嘴、歌唱、喜劇表演等。隨著抖音近年來大受歡迎，美國用戶越來越擔心隱私遭到侵犯。美國國會議員此前便曾警告，抖音審查敏感內容、收集個人資料。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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