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澳洲野火燒禿萬頃土地！3屁孩加碼「保護區縱火」　警逮捕開反省會

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▲▼澳洲新南威爾士野火（New South Wales）。（圖／路透）

▲澳洲新南威爾士野火已燒毀11560公頃的土地。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

澳洲新南威爾士州（New South Wales）南海岸大火延燒多日，目前已經燒毀11560公頃的土地，還在朝東部蔓延。然而，澳洲警方在1日逮捕3名12歲少年，原因是他們蓄意縱火，險些讓大火更加肆虐。

綜合外媒報導，1日上午10時20分，2名少年在卧龍崗（Wollongong）的庫納瓦拉保護區（Koonawarra）中，對著一堆雜草點火；同日下午12時15分，又有1名少年涉嫌在卧龍崗一間體育酒吧後方縱火，3名少年隨後都被警方逮捕。

雖然兩起縱火案很快就被消防隊撲滅，不過由於縱火地點離南海岸大火不遠，一不小心恐讓大火延燒的情勢更嚴重，因此根據《少年犯法》法條，3名少年將參加青年會議，反省過錯。

報導指出，此次大火最初從巴特曼斯貝（Batemans Bay）開始，西風讓火勢逐漸擴大，已經燒毀11560公頃的土地，居住於奇歐羅（Kioloa）至北杜拉斯（North Durras）的居民現在要撤離都太晚了。

自7月份以來，澳洲已經發生7000多起火災，燒毀超過200萬公頃的土地，造成6人死亡、673座房屋損毀及1400多座建築物倒塌，是「有史以來最具挑戰性的森林火災季節」，連新英格蘭、北坡地區及西北火區都面臨相當高的危險。

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