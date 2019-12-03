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3.7億買辦公室遭轟「狂接退捐電話」　兒盟再澄清：不是定期定額提撥

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兒盟執行長白麗芳。（圖／記者趙于婷攝）

▲兒童福利聯盟執行長白麗芳。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

兒童福利聯盟今年11月8日在內湖花3.7億萬買下整層辦公室，消息一出被大批網友質疑「捐款被拿去繳房貸」、「愛心被浪費」等，兒盟雖第一時間在臉書澄清，但仍不減網友疑惑。兒盟執行長白麗芳受訪時也再一次解釋「並不是定期定額提撥購物基金」，也坦言「事發後接到很多退捐電話」。

一名網友在爆廢公社po出兒福購買辦公室的消息並抨擊未善用捐款。兒盟第一時間在臉書澄清，機構從民國87年開始「呈報教育部提撥部分所得轉為購屋基金」，持續了21年，今年剛好有屋主願意用低於行情的公益價販售，兒福才得以達成目標。

請繼續往下閱讀...

針對提撥部分所得轉為購物基金，網友質疑到底是「提撥收入的百分之多少？」對此，白麗芳接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，提撥是看每年盈餘以及非專款專用的金額去規劃，募款收入都還是以服務使用為主，並不會每年固定提撥多少金額。而對於3.7億元的購物金中「多少是現金、多少是貸款？」她則坦言，目前都還在跟銀行討論付頭期款之後要分多少期貸款。

另外，眼尖網友也提到「昨天還掛在網站上的年度財務報表不見了？是否擔心被外界看到每年盈餘2億多元？」她則喊冤「完全沒有動過網站上的任何東西！」記者實際到網站查看，的確也看到108年09月份月報表仍在網站上。而關於每年盈餘，白麗芳表示近幾年大約都是2億元左右。

白麗芳說明，所謂提撥21年並不是每個月固定提撥多少，專款專用一定會做專款專用，有些不指定用途的捐款，才會在每年服務結束後，若在募款上還有盈餘，才會看盈餘狀況去做提撥，因此歷經21年並不是定期定額提撥。

兒盟9月月報表。（圖／翻攝兒盟網站）

▲兒盟網站仍有9月月報表。（圖／翻攝兒盟網站）

白麗芳坦言，很清楚現在民眾有很多疑惑，兒盟也不會迴避任何外界的問題，但她也想進一步讓外界知道社會福利團體的困境。她說，可以理解大家覺得捐款一定都要用在想幫助的人身上，民眾都是合理的情緒，但是另一個要關心的重點是所有服務都是要社工親自去提供、去訪視，大家都期待社工去提供服務，「但卻有人會覺得社工要和志工一樣不應該領薪水？」維持一個公益單位和社工的處境其實很辛苦。

她也直說，事發後至今不斷接到退捐電話，甚至也有民眾謾罵，很多網友在網路上的留言也很激烈，所有同仁其實都很挫折，也不斷有網友質疑為什麼不好好服務偏鄉？

她也解釋，兒盟也一直有服務偏鄉，偏鄉一直是服務重點，組員也都是上山下海奔波，兒福聯盟的協助不只是金錢上，是只要家庭有需要，就會去提供協助解決問題，這些都是要靠社工的，他們也是有薪水的，但大家對社工這個職業不夠理解，在被攻擊的情況下，也越來越少人願意投入此行。

白麗芳強調，購置辦公室只是希望大家有個辦公處所，不用一直被趕來趕去，目前也還沒交屋，都還在洽談當中，接下來才會跟銀行討論後續費用；而對於多少民眾提出退捐要求，她表示，目前是一直有電話，還來不及統計，但退捐是民眾的權利，並不會不辦理，不過同時也會試著和民眾說明。

兒盟9月月報表。（圖／翻攝兒盟網站）

▲▼兒盟9月月報表明細。

兒盟9月月報表。（圖／翻攝兒盟網站）

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