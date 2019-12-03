「3.7億是公益價格！」用捐款買內湖整層辦公室　兒福3聲明：已低於市價

▲兒福聲明中提到，民國87年就已向教育部呈報，將部分所得存成購屋基金。（圖／翻攝自兒福官網）



記者黃可昀／綜合報導

兒童福利聯盟今年11月8日在內湖花3億7000萬買下整層辦公室，昨天消息曝光後，引發不少網友質疑「捐款被拿去繳房貸」，對此，兒福也在臉書粉專發出聲明稿，內容強調，機構從民國87年開始「呈報教育部提撥部分所得轉為購屋基金」，持續了21年，今年剛好有屋主願意用低於行情的公益價販售，兒福才得以達成目標。

外界不少批評聲浪，直指兒福「根本就是捐錢給別人增加財產」、「誇張欸，捐那麼多次，真是浪費我的愛心」、「難過…我也是捐款人」、「為什麼辦公需要在好地點？」執行長白麗芳2日已向《ETtoday新聞雲》提出說明，粉專也在晚間發出3點聲明回應。

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▲兒福砸3.7億在內湖買辦公室。（圖／翻攝自爆怨公社）



聲明稿全文：

兒福聯盟整併各項服務，即將成立兒童人權與兒少福利發展中心，回應新世代各項兒少問題及需求



今天很多民眾關心兒盟購置辦公室，

兒盟提出幾點回應如下：



一、 隨著兒盟服務的開展，招募了越來越多的同仁，我們也搬遷了很多次。歷經過政府歡迎我們搬進公設民營的場地，但後來政策改變，需要將同仁遷出；也遇到越來越多的同仁擠在同一樓層，為了方便聯繫和管理，不斷在附近尋覓租屋，房東每次漲價也只能接受。近年來因承接政府方案並提供場地，還曾遇到過2年搬遷4次辦公室的窘境。近年來更面臨房租不斷漲價，每月固定支出的增加對基金會來說形成了莫大的壓力。



二、 為了基金會長期的發展，得以提供更多樣完善的服務，兒盟從民國87年開始呈報教育部提撥部分所得轉為購屋基金，長達21年，終於在今年，有企業願意用低於市價的公益價格，幫助我們完成目標。以兒盟180名工作人員分屬不同辦公室，目前需求，每月租金支出數百萬元，購置穩定住所可以讓服務更穩定發展而非只有支出。



三、兒盟至今共計提供超過25項的服務，北區目前有近180個全職工作人員，即將邁向服務的第三十年，現今台灣社會面臨很多新時代的兒少問題，包含少子化、兒童虐待、童年創傷經驗等等議題，而新購置的空間主要能用以整合第一線社工服務，研究發展，政策中心和行政部門，希望能夠更即時回應更多台灣社會的兒童和家庭的需求。



近三十個年頭，兒盟非常珍惜民眾的每一份捐款，財務報表也都公開透明，除了會計師認證之外，也加入包括自律聯盟等自律的組織。中心成立的資金來自於每年的募款盈餘，過程也都呈報主管單位並詳實對外公開說明，懇請各位捐款人放心。