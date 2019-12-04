LIVE／3.7億買內湖辦公室惹議！　兒盟10：00親上火線說明

<br>

記者趙于婷／台北報導

兒童福利聯盟今年11月8日在內湖花3.7億萬買下整層辦公室，消息一出被大批網友質疑「捐款被拿去繳房貸」、「愛心被浪費」等，兒盟在臉書第一時間澄清，但仍不減網友疑惑和怒火，不斷接到退捐電話。對此，兒盟也決定在今（4）日10點召開記者會說明。

兒福聯盟聲明全文：

一、兒盟成立至今28年，過去1萬多個日子全體320位員工投身於第一線的兒童與家庭服務、兒少權益倡導兒少福利立法修法，目前發展出20多項兒福服務。為因應社會變遇新興的兒少與家庭問題，兒盟決定在109年成立兒童人權與兒少福利發展中心，在新的會址空間開辦防治兒虐的嬰幼兒父母支持服務方案、兒童創傷心理治療中心...等服務模式;未來這個新的中心，員工辦公空間僅估35%,尚包括給弱勢及高風險家庭使用的會談室、輔導團體室及兒童治療室，弱勢兒童營隊活動...等多功能服務空間。

請繼續往下閱讀...

二、在台灣，所有提供兒少第一線服務及直接個案服務的社會福利組織，為了提供健全長久的專業服務能穩定走下去，保有福利團體的自主與自足性，多數都帶要購置長久的服務處所與會址·例如在各種募款方案中常看到為了成立治療／庇護中心、中途之家、收容中心...等，往往必須倚賴公開募款的方式來達成。

三、兒盟身為服務兒少家庭的專業組織，從28年前成立初期即有長久服務會址需求，20多年來雖然兒盟非常努力不曾放棄地向建商企業籌募場地希望能得到企業贊助會址，但相當遺憾的始終沒有企業或個人捐贈土地或房產給兒盟，所以兒盟必須靠大眾募款的力量，在募款狀況良好的年度逐年提撥盈餘編列購屋基金，並在成立28年時決議動用長年儲蓄累積的基金購置兒盟於北區的第一間結合兒童服務與行政辦公的服務空間，兒盟誠擊感謝每一位支持與信任兒盟的捐款人。

四、兒盟每年都固定向教育部報備，定期接受政府各項評鑑，且每年都請會計師辦理財簽和稅簽，由主管機關和外部的專業人員進行監督。此外，兒盟也加入「台灣公益團體自律聯盟」等NGO自律組織，力求本會財務公開透明，並將所有財報公開於網站上。

▲兒盟執行長白麗芳。（圖／記者洪巧藍攝，資料照）

這起事件爆發後，兒盟第一時間在臉書澄清，機構從民國87年開始「呈報教育部提撥部分所得轉為購屋基金」，持續了21年，今年剛好有屋主願意用低於行情的公益價販售。兒盟執行長白麗芳昨（3）日接受《ETtoday新聞雲》訪問時也再次澄清，購屋基金並不是定期定額提撥。

白麗芳說，提撥是看每年盈餘以及非專款專用的金額去規劃，募款收入都還是以服務使用為主，所謂提撥21年並不是每個月固定提撥多少，專款專用一定會做專款專用，有些不指定用途的捐款，才會在每年服務結束後，若在募款上還有盈餘，才會看盈餘狀況去做提撥。

白麗芳強調，購置辦公室只是希望大家有個辦公處所，不用一直被趕來趕去，目前也還沒交屋，都還在洽談當中，接下來才會跟銀行討論後續費用；而對於多少民眾提出退捐要求，她表示，目前是一直有電話，還來不及統計，但退捐是民眾的權利，並不會不辦理，不過同時也會試著和民眾說明。

其他人也看了...

砸3.7億買辦公室「民眾爆氣退捐」！兒盟最新4點澄清：同仁邊接電話邊哭

3.7億買辦公室！兒盟澄清「基金來源、買到公益價」仍止不住火...民眾怒退捐