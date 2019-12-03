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英德桃園合體輔選　賴清德：戰略改變先贏桃園，立院就能過半

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▲蔡英文、賴清德3日聯袂到為桃園市為立委參選人輔選，賴清德受訪時強調，先贏桃園，立法院就能過半。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文、賴清德3日合體到為桃園市為立委參選人輔選。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

距離2020總統大選與立委選舉僅剩不到40天，蔡英文總統與民進黨副總統參選人賴清德3日到桃園為黨籍提名立委參選人輔選站台，媒體詢問正副總統同時到桃園造勢，是否意味選情膠著？賴清德表示，今年戰略改變，先贏桃園，若贏得過半市民支持，立法院也能確保過半席次；至於卡神楊蕙如網軍事件，賴清德則回應，等司法釐清之後再來評論。

蔡英文總統與副總統參選人賴清德3日下午先後趕來桃園為立委提名參選人造勢助選，賴清德於下午3時30分陪同第五選區立委參選人蔣絜安在龍潭區站台造勢。

媒體詢問英德同時在桃園輔選，是否意味選情膠著，兩人一起幫忙拉抬氣勢？賴清德指出，過去民進黨主打贏得中台灣，但今年戰略改變，應該要先贏桃園，若能贏得過半桃園選民支持，不僅總統副總統選戰能高票當選，立法院也能確保過半。

另外，媒體提及國民黨總統參選人韓國瑜，日前駁斥自己是草包之說，韓還指賴清德曾稱讚他是奇才，怎麼會是草包？賴清德認為，韓市長須要持續努力，國人對於每個政治人物的做法跟說法都很關注，希望這場選舉是場君子之爭，也希望韓市長繼續加油。

媒體追問，這兩天「楊蕙如」的網軍事件眾所矚目，賴清德也深受網軍之害，賴清德則回應，等司法釐清之後再來評論。

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