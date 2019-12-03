保護台灣商譽！中國貨來台洗產地「重罰300萬」　立法院三讀通過

▲行政院三讀通過，中國貨來台洗產地將重罰300萬。（圖／交通部觀光局提供）



記者林彥臣／綜合報導

受到美中貿易戰影響，查獲部分中國製產品藉由轉運的方式來台灣洗產地，未避免影響台灣貨品商譽，立法院3日三讀通過修正貿易法部分條文，若廠商標示不實產地，罰鍰上限由新台幣30萬元大幅提高到300萬元。

行政院提案指出，受到美中貿易戰影響，近來查獲廠商提供不實原產地證明書，供中國製貨品使用，規避外國對中國製產品的課徵的關稅或反傾銷稅，導致歐盟對台灣多項貨品展開調查，有損台灣整體產業利益及商譽。

為有效遏止「洗產地」行為，三讀通過條文中，大幅調高罰鍰，若廠商對產地標示不實（洗產地）、使用不實貿易證明文件、違法輸出戰略性高科技貨品至非管制地區，或簽發單位未依規定程序簽發產證等違法行為，罰鍰由原本的3萬元以上30萬元以下，大幅調高為6萬元以上300萬元以下，為促進民眾協助檢舉不法，增訂檢舉獎勵規定，因此擬具貿易法部分條文修正草案。

現行條文中，原規範文字只提到進出口人不得「使用」不實的貿易許可及證明文件，導致有不肖業者提出若只「申請」而「未使用」應不罰；三讀通過條文明確修正，將以虛偽不實方式「申請」貿易許可、貿易文件也納入處罰。

經濟部指出，美國依「301條款」對中國產品課徵額外關稅，導致不肖業者將中國產品運至台灣，並「Made in Taiwan」名義再輸往美國，規避美對中課徵的額外關稅，確實嚴重影響貿易秩序及台灣產品在國外的商譽。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！