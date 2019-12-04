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涉私菸案警衛官轉調韓國瑜維安　藍委質疑安插臥底韓陣營情蒐

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▲▼國民黨團「私菸特勤任韓隨扈 戴罪立功諜影幢幢」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團「私菸特勤任韓隨扈 戴罪立功諜影幢幢」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，卻被爆涉案的「永和警衛室」內衛組警衛官汪姓中校，被調回國安局特勤中心本部，並擔任國民黨總統候選人韓國瑜維安小組成員侍從組長，引發爭議。立法院國民黨團4日召開記者會提出質疑，國安局將涉及私菸案目前仍在檢方偵辦中的軍官，擔任韓國瑜維安工作，懷疑蔡政府「網軍加監軍」，派人「臥底」韓陣營情蒐，要求國安局及總統蔡英文講清楚說明白。

國民黨團總召曾銘宗指出，國安局長邱國正曾批評，購買私菸者有「選擇偏差」、「不太正常也不太安全」，那為何將汪姓中校派給韓國瑜擔任極為關鍵的侍從組長？國安局與特勤中心必須清楚交代，遴選特勤維安編組標準是什麼？汪姓中校涉及私菸案為事實，為什麼還可以參加維安訓練？是誰推薦？國安局讓他加入有沒有內部暗盤作業？有無督導不週？其他組總統、副總統候選的特勤人員，是否也有涉及特勤私菸案者？假如沒有，那為何「獨厚」韓國瑜？國安局用心、目的為何？

▲▼國民黨團「私菸特勤任韓隨扈 戴罪立功諜影幢幢」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

曾銘宗質疑，維安特勤各組編制共55人，為何偏偏韓國瑜這組有問題？又為什麼韓國瑜這組又多了2名駕駛，配屬李佳芬的座車？有此必要嗎？依往例從來沒有編組完成抽籤之後再行替換，這次卻在完成編組且正副指揮官都已經見過韓國瑜及張善政候選人之後，才又抽換3名組員，包括汪姓中校，這是非常明顯的刻意安排操作，是誰同意抽換成員？是特勤中心副指揮官周廣齊還是國安局長邱國正的指令？

國民黨立委王育敏則抨擊，國家機器有必要動得如此厲害嗎？在選舉過程中，要求所有部會保持行政中立，有這麼困難嗎？把涉私菸案的永和侍衛室汪恩肇中校，安排到韓國瑜身邊擔任組長，請問蔡政府、國安局居心何在？國民黨團高度懷疑，把原來侍衛室的人員安插到韓陣營，是否為了蒐集韓國瑜所有的動向？蔡英文知不知道國安局做出如此的安排？

國安局則透過聲明稿回應，汪姓中校前因家庭因素自行請調永和警衛室返回特勤中心服務，汪中校係特勤專精訓練合格及通過安全查核人員，依法擔任特種勤務工作；惟特勤中心於日前主動清查基本編組同仁狀況，並將涉入「私菸案」同仁實施任務調整，汪中校因前述原因調整為加強編組人員，擔任應變支援勤務。

國安局表示，特勤中心安維工作推展不因「私菸案」有所影響及停滯，有關事涉「私菸案」購買人員目前由各單位持續關懷及考核，特勤任務運作以維持正常為首要，請社會大眾給予支持。

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