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家庭教育學生創作得獎作品　台南市政府展出

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▲台南市家庭教育學生創作得獎作品，在市府展出，市長黃偉哲前往參觀。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市家庭教育學生創作得獎作品，在市府展出，市長黃偉哲前往參觀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「深耕學校家庭教育學生主題創作」徵選活動已邁入第6年，創作主題以家庭教育內涵為主軸，評審從1409件作品中評選出33件優秀作品，於永華及民治市政中心展出，12月3日開展首日，特別邀請獲獎的學生到場分享創作心得，市長黃偉哲也到場欣賞得獎作品，並致贈聖誕小禮物給現場表演的新南國小小朋友。

獲獎作品裡，永康復興國小葉家妤創作的小書繪本作品「你永遠是我的好朋友」，故事非常的平凡而動人，雖然只是媽媽和主角生活的互動情節，但是作者對媽媽的回饋，溫暖而細膩，充滿家的濃濃之愛，繪本內人物設計可愛有型，且造型手法貫串全文，獲得評審青睞。

下營國小陳映岑的小書繪本作品「全家一起來」，作者認為每個人都是家的使用者，不分性別、長幼及身分都應為這個家盡一份心力，透過細膩的筆法畫出家庭教育推廣家務分工的重要性。另外，「一起去郊遊」是立人國小許憲彰將和全家人一起在戶外玩樂的快樂時光畫出來，透過畫作同時感受到家庭幸福氛圍，呼應黃偉哲市長重視家庭教育理念。

市長黃偉哲表示，這些作品非常具有獨特性及分享價值，為讓更多市民閱讀到富有家庭生命的故事，33件優秀作品於12月3日至5日在永華市政中心2樓中庭，及12月10日至13日在民治市政中心1樓大廳展出；展示期間現場也安排繪本導讀。民眾若無法到現場看小書繪本，也可上Youtube搜尋關鍵字「2019年家庭教育主題創作作品」，就可在線上閱讀。

展出期間市民前往參觀拍照打卡或加入台南市家庭教育中心官方Line，即贈送2020年桌曆，每天數量有限送完為止，歡迎市民朋友踴躍前往參觀。

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