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學生志願「Youtuber→熊貓」　學霸兒一句話擊垮他：擔心台灣未來！網砲翻

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▲foodpanda，空腹熊貓，外送，機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲熊貓奔波送餐！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

外送一行隨熱潮竄起，不過一名老師卻憂心未來主人翁們的前途，他抱怨，以前學生的畢業志向想當網紅，如今卻希望當外送員，就連自己讀台中一中的學霸兒子也羨慕外送自由自在的工作生活，他直言「我對台灣未來真的很擔心！」文章曝光後，反而引發網友們眾怒，「願意付出辛苦勞力，被你說成這樣，真好奇你是怎麼誤人子弟的？」

一名網友自稱是某高中導師，他在臉書《靠北熊貓》憂心忡忡表示，隨著外送平台竄紅，一堆外送員滿街跑，連學生們的未來嚮往工作都開始動搖，「這兩年大家畢業志願從Youtuber變成Foodpanda！」

請繼續往下閱讀...

三百六十行，行行出狀元，這句話雖然是老生常談，不過原PO崩潰直呼，「甚至我讀一中的小兒子也無心脫口，『好好喔，每天自由自在的騎車』，我對台灣未來真的很擔心！」

文章一貼出後，掀起大批網友關注，認為「我對台灣的教育方式比較擔心」、「這一切都是因為台灣薪水以及職場環境有很大關係」、「郵差表示…」、「行行出狀元，你這心態當導師我才擔心」、「我比較擔心被你教到的學生，價值觀會變的多扭曲」、「真心不建議年輕人做，趕快去學一技之長才能保證未來不擔憂，不然就等著被社會淘汰吧」。

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▲▼學生志願「Youtuber→熊貓」　學霸兒一句話擊垮他：擔心台灣未來！網砲翻（圖／翻攝臉書靠北熊貓）

▲網友無法認同原PO的想法！（圖／翻攝臉書靠北熊貓）

有熊貓跳外送員跳出來喊話，「我高中畢業考駕照後就做熊貓了，我很認真的跟你說，自從做了外送之後，我才了解到流通業的辛勞與苦力，熊貓、司機、公車等，有了這些人，你們才能快速的拿到自己想吃的、想穿的、想去的。雖然我才18歲，懂的沒你多，但至少我知道每個行業都是需要被尊敬的」。

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