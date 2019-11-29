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初參賽就得獎！佛教慈濟榮獲「TCSA台灣企業永續獎」三項獎

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▲▼慈濟醫療法人共獲得企業綜合績效獎之台灣永續企業績優獎、企業永續報告獎金獎、最佳單項績效獎之社會共融獎等三項大獎，由林俊龍執行長親臨受獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼慈濟醫療法人共獲得企業綜合績效獎之台灣永續企業績優獎、企業永續報告獎金獎、最佳單項績效獎之社會共融獎等三項大獎，由林俊龍執行長（右）親臨受獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2019第十二屆TCSA台灣企業永續獎」於2019年11月28日假台北圓山大飯店舉行頒獎典禮，出席與觀禮近千人。慈濟醫療法人共獲得企業綜合績效獎之台灣永續企業績優獎、企業永續報告獎金獎、最佳單項績效獎之社會共融獎等三項大獎，並由慈濟醫療法人林俊龍執行長親臨受獎。主辦單位台灣企業永續學院表示，此次共計有197家機構參賽，由488位專家組成龐大的評審團進行評選。
 
慈濟醫療法人由林俊龍執行長代表領獎，他表示，「很感恩慈濟醫療第一本永續報告書與其專屬網頁設計，一參賽就得到三項大獎。其實報告書的內容，只是把平常我們所做的、應該做的，還有現在正在做的，如實地呈現出來。永續報告書其實與健康促進醫院的理念很相近，而慈濟在推動健康促進醫院早在海外獲得許多獎項。」

▲▼慈濟醫療法人共獲得企業綜合績效獎之台灣永續企業績優獎、企業永續報告獎金獎、最佳單項績效獎之社會共融獎等三項大獎，由林俊龍執行長親臨受獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

慈濟醫療志業始自1972年證嚴法師於慈善工作推動中，有感於「貧由病起，病由貧生」，遂於花蓮市仁愛街成立慈濟義診所，並於花東偏鄉義診往診，十四年間免費施醫醫藥，嘉惠超過十四萬人次。自1986年匯聚台灣大眾愛心而建成的花蓮慈濟醫院啟用之後，慈濟於全台逐步設立共七家慈濟醫院，建構愛的醫療網。林俊龍執行長深感慈濟醫療肩負社會責任，遂倡議出版「社會責任暨永續報告書」，讓大眾更了解慈濟醫療志業努力的成果及永續發展之方向。
 
慈濟醫療永續報告書整體表現優異，獲得評審團高度肯定，榮獲醫院類組「企業永續報告金獎」之殊榮。此報告書依據所鑑別出「醫院經營與發展」、「誠信道德」、「危機應變與持續營運」、「醫療專業品質」、「醫病關係」、「醫學教育訓練」及「慈善醫療與社會援助」等7項重大主題作為報告書編撰原則，揭露經營策略與近三年成果及作為暨未來發展方向，亦回應聯合國永續發展目標（SDGs）1-消除貧窮、3-健康與福祉、4-教育品質、5-性別平等、8-就業與經濟成長、13-氣候行動、16-和平與正義制度及17-全球夥伴等八項目標之具體作為。慈濟醫療法人所架設之CSR專屬網站，內容完整詳盡，且即時更新本法人與各院相關訊息，提供訂閱電子報與線上閱覽及下載報告書，亦設有影音及意見箱等功能，利於大眾閱讀。

▲▼慈濟醫療法人共獲得企業綜合績效獎之台灣永續企業績優獎、企業永續報告獎金獎、最佳單項績效獎之社會共融獎等三項大獎，由林俊龍執行長親臨受獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）
 
而在非營利組織及國營事業類組更獲得「社會共融獎」第一名的肯定。2016年~2018年成果包含投入醫療救濟、社區醫療服務及社會服務等事項總計受惠人次約591萬人次；承擔健保8個醫療資源不足地區巡迴醫療服務5萬5千人次；國內偏鄉義診442場次，投入1萬人次，服務3萬人次，社區到宅往診服務投入1萬人次，服務5千人次，成效卓著。
 
此外，慈濟醫療法人將永續性策略整合於志業經營理念中，殊堪國內大學及醫院典範而獲得第三項大獎--「台灣永續企業績優獎」肯定。2016至2018年慈濟醫療在此項目之成果，包含獲國家生技醫療品質獎3項銅獎及1項銀獎殊榮，並獲生策會SNQ國家品質標章等共三十五項獎項。研究創新方面，取得26件專利，其中4項獲生技醫療科技政策研究中心頒發國家新創獎肯定；7項創新研發技術轉移給生技產業帶動醫療健康科技產業發展；5項專利授權給生技產業，將研發成果實質幫助病人。每年投入醫療救濟、社區醫療服務及社會服務等事項占醫療收入結餘比率皆25%以上，2018年甚至達到48%。此外，慈濟醫療亦積極推動節能計畫與低碳飲食，減少10692公噸CO2溫室氣體排放。

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