控遭學生猥褻「覺得自己像妓女」…女家教崩潰求償350萬　傻眼結局曝光

▲小花控訴指導論文期間，遭阿翰2度猥褻，害她情緒崩潰砸壞手機、電腦，提告求償350萬元，但阿翰於庭上表示，我只是遲到而已…。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

近年女權意識抬頭，部分女性若自認權益受損、感覺差了，往往會勇於提告，但真相究竟為何，有時可真不好說…。男子阿翰（化名）於2018年5月間，請女子（小花）當家教指導論文，期間2人發生爭吵，小花控訴阿翰於6月間，對她強吻、隔著內褲猥褻，害小花身心受創，回家以砸手機、電腦宣洩情緒，還向阿翰傳訊「我覺得自己像個妓女」，事後向阿翰提告求償350萬元，北院判阿翰無罪，可上訴。

小花控訴，阿翰於2018年5月請她指導論文，約定上課10次共1萬2000元，不料才上了3次，阿翰竟於2018年6月19日晚間，在基隆某汽車旅館對她強吻、脫衣，不但隔著內褲對她猥褻，還逼她摸阿翰下體；阿翰得手後，又於2018年6月26日在台北某停車場，強吻小花並上下其手，害小花情緒崩潰，回家摔壞手機、電腦，事後依財產損失、精神損害及積欠的家教費用，向阿翰求償350萬元。

阿翰表示，小花控訴6月19日遭他猥褻，2人卻於6月20日至25日間正常相約上課，這根本不合理，且他如果又在26日對小花猥褻，2人也不會在當天還一起去用餐，他認為是因在7月14日與小花約會遲到，才會讓小花氣得提告性侵，至於家教費部分，他只上了3次卻已付了5次的錢（6000元），後面是因為訴訟才沒辦法繼續上。

法院審理時，發現阿翰與小花在6月20日至26日間，相當頻繁地聊天、問候，顯見雙方關係友好，若小花真如她指控，在6月19日、26日遭猥褻，這樣的互動實在「怪怪的」；2人在7月14日時，因阿翰行程拖延發生爭吵，小花不滿阿翰約了上課卻一再拖延，「為什麼要跟我約星期六？如果你已經有約了」、「算了，要上不上隨便你，如果每次上課都這樣，我就會放棄你了」、「有時你的態度讓我覺得自己像個妓女」、「我在警察局，請你到案說明吧」。

法官認為，小花指控阿翰猥褻證據不足，而阿翰家教課上了3堂，卻已付了5堂6000元的費用，雙方事後因訴訟翻臉，無法繼續上課，彼此之間也不再有契約信賴關係，判小花求償350萬敗訴，本案可上訴。

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