逛街到一半「遭內衣襲擊」！她痛炸倒吸氣：差點見祖先　一張照女生全秒懂

▲女生們一看就懂有多痛！（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

女生在外為了維持胸型，一般都會穿上胸罩，不過卻有一些隱藏困擾。一名女網友日前逛街到一半時，內衣的鋼圈突然岔出，硬生生刺到她的肉；由於這痛楚太深刻，讓她忍不住上網發文，沒想到意外引爆女網友們的共鳴，無須太多言語說明，一看照片就能秒懂。

「最痛的不是領悟，而是插到肉的瞬間看見祖先們在招手。」一名女網友日前在逛街時，內衣裡的鋼圈竟然無預警穿出布料，就這樣不小心讓鋼絲戳到皮膚上，痛得她差點見到遠在天邊的祖先。

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對此，有經驗的女網友只透過照片就秒理解這種痛楚，「這真的痛」、「女生才懂」、「秒懂，我的從中間直接斷掉過」、「我就會去廁所把它抽出來」、「兩胸中間下圍鋼圈凸出最痛」、「便宜的雜牌內衣比較容易這樣」。

▲內衣百百種，還是要挑選最適合自己胸型的款式，舒服最重要。（圖／取自免費圖庫pixabay）

有了這樣的經驗，不少網友建議原PO改穿「無鋼圈」或是「軟鋼圈」的內衣，就從此再也不會有這樣的「驚喜」，「自從穿了無鋼圈內衣就回不去了」、「無鋼圈超好穿」、「推無鋼圈的超自在」。原PO隨後也回應，其實這是她最後一件有鋼圈的內衣，其他的都是無鋼圈的，終於可以藉由這次機會汰換了。

此外，沒有經驗的男士們似乎不懂這到底是什麼感覺，原PO看到後則是打趣地回應，「大概跟拉鍊夾到GG一樣」，是會痛到倒吸一大口氣那種感覺。

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