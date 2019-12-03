媽炫耀孩「得腸病毒」婦幼展比賽還奪冠...網罵爆　劇情急轉彎：手滑按錯字

▲媽媽發現被爆料後，趕緊修改貼文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名媽媽日前帶孩子參加婦幼展的「搬尿布比賽」，得到第一名後開心在臉書上發文，但內容卻提到孩子「得了腸病毒」還能奪冠，貼文一出嚇傻一票網友。網友發現，貼文被轉發至爆系社團後，媽媽才緊急編輯、刪文，隔了6小時後再度發文澄清是「腸胃炎」而非「腸病毒」，手滑選錯字讓大家擔心，很不好意思。

一名女網友3日凌晨於臉書「爆怨公社」發文，只見她貼出一張截圖，圖中顯示，原來有位媽媽帶孩子參加婦幼展的「搬尿布比賽」，孩子輕鬆在10秒內搬了2包尿布、奪得第一名，媽媽因此開心發文大讚「好棒棒，完全忘了得腸病毒以及跌倒，腳還在痛痛。」

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「媽媽，孩子有腸病毒孩讓她出來散播病毒合適嗎？」原PO質疑，這位媽媽的做法相當不妥當，而網友們隨後也群起抨擊，表示「草包家長，我小孩也得腸病毒，我都不敢帶她出門了，她竟然還帶孩子去參展」、「天啊，我挺著大肚子去耶，想害死誰」、「腸病毒帶出門竟然還沾沾自喜」。

▲媽媽澄清，孩子是得腸胃炎而非腸病毒。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO指出，那位媽媽隨後發覺被爆料後，先是把貼文內提到「腸病毒」的字句刪掉，後來索性把整個貼文都刪了；然而6個小時後，媽媽再度PO文澄清，表示自己是「手誤按錯字」，「昨日貼文打字出來腸，第一個就接著出現病毒，我沒認真看就誤壓了，所以才會被罵時發現，是『腸胃炎』不是『腸病毒』，害大家緊張害怕很抱歉。」

然而媽媽事後因為不堪其擾，目前疑似暫時把個人臉書版面關閉。不過部分網友對於「手滑」一說仍無法接受，「就算是腸胃炎也應該好好在家休息吧！」

▼ 網友與該名母親對話內容 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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