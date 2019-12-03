17歲正妹拒車震！他拿「緊身褲」勒脖2度玷汙　扒光全身棄屍橋下

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯17歲女孩達利亞（Дарья Колесникова）上個月22日離開家後，就此失去了蹤影，3天後冰冷、全裸的屍體在一處橋下被發現；當地警方逮捕了24歲的嫌疑男子安東（Антон Мегедь），並查出這名女孩因為拒絕發生性關係，不僅僅被用自己的緊身褲遭到勒死，還在失去生命後遭受玷汙。

綜合外媒報導，這起事件發生在俄國的濱海邊疆區（Приморье），達利亞22日與嫌犯安東見面後失蹤，擔心她的親戚因為找不到人，選擇向警方報案，3天後她的屍體在烏蘇里河旁的一座橋下被發現，全身上下都是赤裸的，警方也隨即對此案展開調查。

11月25日早晨，警方透過達利亞生前的通聯紀錄，將安東逮捕到案。安東承認這起殺人案是他所為，事發當時兩人待在車上，達利亞拒絕與他發生性關係後，兩人大吵了一架，他在惱怒之下出手打人，還趁機將人給性侵。

驚覺鑄下大錯的安東為了要掩蓋犯罪，先是拿著女孩的緊身褲將人勒死，再把遺體丟在橋下後逃走，行徑十分可惡。報導中指出，警方已經對該起事件提出了刑事訴訟，不過因為懷疑安東曾經二次性侵屍體，所以目前法醫正在檢驗達利亞的遺體，試圖釐清整件事的真相。