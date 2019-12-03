遭爆賺中國財未如實申報　邱毅提告李戡：限時內提出證據

▲邱毅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

新黨不分區立委候選人邱毅日前遭前立委邱毅兒子李戡在臉書爆料，在中國大陸授課、上節目等，卻未如實申報財產。對此，邱毅委託律師發表聲明，要李戡5日前提出具體證據，若無，需發臉書澄清，否則將提告。

中選會日前公布候選人財產申報，李戡質疑邱毅在中國大陸不僅是研究所所長，也頻頻錄製節目、演講等，卻申報不實，「你敢說你在大陸沒有收入？如果有收入，你敢說你沒有大陸銀行賬戶？如果有賬戶，為什麼不申報？」而邱毅3日在臉書貼出兩張律師事務所的聲明照片，聲明中要求李戡在5日前提出指控邱毅在中國大陸擔任教職有收入且逃漏稅，另有財產申報不實的證據，「否則將提出加重毀謗及意圖使人不當選之違法選罷法刑事告訴並附帶民事賠償訴訟。」

李戡則在臉書回應，他非常遺憾父親曾代表參選總統的新黨，居然為了一個邱毅，賠上了經營二十多年的「和統」形象。他根據中國大陸公開資料，質問邱毅是否在對岸取得收入、開設銀行帳戶、為何沒有申報財產。

李戡認為，邱毅方面不僅把他的合理質疑曲解成「指控逃漏稅」，更避重就輕，不願交代EMBA、錄製節目等是否取得收入。他表示自己不需借用邱毅拉抬自身，只是看不慣邱毅利用兩岸訊息不對稱，透過傷害台灣人感情的方式，在對岸名利雙收，敗壞統派形象，「歡迎邱毅立刻提告，以便我對邱毅提出誣告」。

另外，李戡說，邱毅在律師函中，避重就輕，不回應在南京理工大學EMBA授課的收入問題，他除了揭露該所學校經教育部評估為「兵器科學與技術」專業連續三次排名全國第一，前身還是「中國人民解放軍軍事工程學院炮兵工程系」。李戡指出，邱毅第一次去南京理工大學教EMBA，是在2010年1月24日，當時「邱毅還是立法委員」。

▲邱毅委託律師發表聲明。（圖／翻攝自邱毅臉書）