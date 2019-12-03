李旻蔚脫黨PK余天卻掛小英合照宣傳　民進黨怒斥：已通過除名請自重

▲三重街頭出現蔡英文與李旻蔚的合照看板。（圖／李旻蔚助理提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨新北市議員李余典的女兒李旻蔚，脫黨代表台灣民眾黨參選新北市第三選區（三重區）立委，未料，近日三重街頭卻出現李旻蔚與總統蔡英文的合照宣傳看板，引來討論。對此，民進黨發言人何博文表示，請李旻蔚團隊自重，對手現任立委余天則無奈表示，不想多談。

針對與蔡英文合照引來對手不滿，李旻蔚透過競選辦公室回應「看板經過民進黨同意才掛上」，而何博文駁斥，不管是蔡總統還是民進黨，在三重選區唯一支持的是余天，「絕無可能同意李旻蔚可合掛蔡英文總統看板情事，請李旻蔚候選人、團隊及相關後援會自重，莫要持續散播不實言論之劣等選舉謊話。」

何博文表示，民進黨新北市黨部評委會已通過李旻蔚脫黨代表他黨參選除名一案，並已轉交黨中央中評會，全案按黨相關作業程序進行中。呼籲新北市三重區支持者唯一支持蔡總統、黨主席卓榮泰及民進黨全體力挺的余天。

余天接受媒體訪問回應，選舉還是腳踏實地的好，蔡總統在前幾天的競總成立也跟三重鄉親喊話，三重唯一支持的是余天，相信他的努力，總統跟三重鄉親都看得到。

▲蔡英文總統、余天立委聯合競選總部成立大會。（圖／民進黨提供）