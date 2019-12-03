酸每一黨都有網軍...民眾黨沒錢養　柯文哲：有錢的話我會自制

記者陳家祥／台北報導

檢警偵辦「idcc」網路文章侮辱駐大阪代表處長蘇啟誠案，查出幕後指使者是「卡神」楊蕙如，還意外發現，楊透過LINE群組織網軍，以每月1萬元薪水要網軍在網路上帶風向。由於楊蕙如具綠營背景，外界一面倒質疑民進黨養網軍，藍營也全體動員以此反擊綠營。對此，柯文哲表示，網軍每一黨都有，「我們敢講是因為我沒有錢買網軍」，笑稱若有錢的話也要「自制」。

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者莊喬迪攝）

柯文哲表示，網軍每一黨都有，我們敢講是因為我沒有錢買網軍，所以才批評別人，「不過有一天我們有錢的時候我們也要自制，不過很難拉，我們都沒去募什麼款」。

「我們就是沒有錢啊，沒有錢才敢講別人」，柯文哲笑說，要是有錢會不會我們也開始做這個？但接著他強調，等到有錢的那一天要自制，「後來我為什麼不喜歡募很多錢就是這樣，錢多了就會想東想西，寧可讓錢少一點」。

接著柯文哲說，誰有錢買網軍你們媒體會不曉得？拜託，現在那粉絲業都有價碼，多少都可以買，「我倒覺得這樣，賺錢大家都要，有時候那條線，有時候最後還要訴諸國民的道德水準」。

柯文哲說，有時候常常說，如果台灣買票還有效，再怪我們選不出好的總統要怪誰？國民水準就是這樣，所以我們台灣需要的還是文化的改造運動。

至於國民黨陣營「撿到槍」強打楊蕙如是綠營網軍頭，柯文哲表示，「網軍哪有什麼發大財？發小財而已，就是工人」。

至於楊蕙如案對綠營有沒有傷？柯文哲說，選舉是這樣，本來就會加分、扣分、互為攻防，自己在跟不分區立委面試的時候，也說如果不知道以前幹過什麼壞事，一提名完以後妳就馬上知道，因為都會被翻舊帳，「所以是這樣，慢慢這社會要建立信用的概念，大家平常盡量做好事」。

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