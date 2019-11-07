領大陸「一次性護照」也會被除籍！2年前就有「海參威」案例

▲台灣人申領大陸護照將被註銷戶籍。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸日前推出「惠台26條」，提到台灣人可向大陸外館尋求領事保護、申請旅行證件。陸委會發言人邱垂正7日表示，除了一般的大陸護照外，申領大陸發出的「一次性護照」也會被註銷台灣戶籍，並喪失選舉、健保等相關權利。

邱垂正在例行記者會上指出，依照兩岸人民關係條例第9條之一的規定，台灣人民不得在中國大陸設籍或領用大陸護照，違反者註銷其戶籍，喪失台灣人民身份及相關權利，包含選舉、罷免、創制、複決以及健保等；此外，因台灣人民身份所負之責任義務，不會隨著免除。

邱垂正強調，若大陸所核發的「旅行證件」不是護照，就沒有註銷台灣戶籍的問題；但若是「一次性護照」，仍涉及違反兩岸條例，將被除籍。

據了解，2017年就有台灣人跟團到大陸邊境，使用大陸一次性護照進入俄羅斯海參威，回到台灣後被除籍、註銷護照，並被要求繳回身份證。

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



大陸國台辦主任劉結一日前表示，「26條」新措施有「真金白銀」，能為台胞帶來更大機遇。邱垂正表示，大陸所謂的「真金白銀」實際上是「鍍金水銀」，就像糖衣毒藥，閃耀的外表下暗藏劇毒，台灣人民都一清二楚，不會受騙，「多少的真金白銀都抵不過武力威脅、外交打壓這些真槍實彈。」

邱垂正還說， 26條是大陸對台商及台灣民眾一貫的「養、套、殺」手法之延續，在配套完善前，絕對不利於大多數台商經營與台灣人在大陸生活就業，「國人要審慎留意可能的風險。」