　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

批民進黨當局不知悔改　人民日報：惠台措施讓台胞感到暖意

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對蔡政府對大陸當局日前出台的「惠台26條」措施的批評，《人民日報》海外版7日發表文章評論，這些惠台措施「誠意滿滿，善意滿滿」，台灣民眾不是傻子，「在陸台商、台青乃至台灣民眾，會感受不到？」這些措施「即使台灣當局有關方面不接，大陸方面照做。」

文章指出，民進黨當局動輒自稱代表「台灣主流民意」，可實際上不接受「九二共識」，導致兩岸協商停頓，官方交流陷入冰封，即使這樣也不思悔改，繼續操弄意識形態，欲推出「中共代理人法」，讓奔走在兩岸的人感受到了陣陣寒意。

文內強調，「惠台26條」措施「不斷釋放利多，主動、積極、持續探索海峽兩岸融合發展新路，讓台胞感受到了暖意」，今年以來，民進黨借「反修例」，在選前拼命操作冷面「仇中牌」，但如今大陸拿出火熱的「26條措施」，順應和平發展的兩岸主流民意，讓「反中」牌落空，台當局也形同遭到「當頭棒喝」。

▲▼蔡英文視察國防部後備指揮部。（圖／記者呂佳賢攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

文章更直言，對綠營而言，大陸任何惠台措施都是居心叵測的「特洛伊木馬」，試圖繼續用「統戰」等抹紅伎倆來掩飾自己執政無能，如果綠營一味勸阻，又在島內端不出惠及民生的政策牛肉，更是彰顯其執政無能，「看在部分台灣民眾眼中，當局甚至成了其前途發展的攔路虎。」

大陸國台辦和發改委4日發布「惠台26條」，蔡英文總統和民進黨政府抨擊大陸推出「26條措施」就是逼迫「台灣接受」一國兩制台灣方案。對此，國台辦馬曉光最新回應，「民進黨當局刻意混淆視聽，欺騙民眾，完全不把台灣民眾的利益放在心上，政治操弄的險惡用心是不會得逞的。」

►「惠台26條」是一國兩制行動方案　國台辦：蔡政府別政治操弄

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
朝他殺偵辦！台中母子3屍警搜整夜未見「錢包手機」房內冷氣開超
50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　1個月後超慘：恨當
台中母子3屍死者背景曝光！養父母神隱..聯繫家屬整夜「僅1男
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

慎入！紅衣女孩「馬路追氣球」下秒貨車輾過…全身傷命危「右腿慘截肢」

示威遊行持續5個月！　香港迪士尼全年損失上看83億元

香港「和你返工2.0」11區出發　示威者一度人車爭道

李嘉誠「應急錢」開放餐飲業申請　額度7.7億批核超簡易

收到3萬份《禁蒙面法》意見書！　香港立法會9日舉行公聽會

批民進黨當局不知悔改　人民日報：惠台措施讓台胞感到暖意

售價達150萬！陸國產特斯拉Model 3亮相　估2020年第一季交車

快訊／香港示威者加1死！將軍澳「逃催淚彈墮樓」科大生周梓樂今早不治

享同等市場准入待遇！　陸國務院放寬外資「取消金融業務限制」

中美首次聯手打擊「吩坦尼」走私案！9人遭定罪「主嫌重判死刑」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

慎入！紅衣女孩「馬路追氣球」下秒貨車輾過…全身傷命危「右腿慘截肢」

示威遊行持續5個月！　香港迪士尼全年損失上看83億元

香港「和你返工2.0」11區出發　示威者一度人車爭道

李嘉誠「應急錢」開放餐飲業申請　額度7.7億批核超簡易

收到3萬份《禁蒙面法》意見書！　香港立法會9日舉行公聽會

批民進黨當局不知悔改　人民日報：惠台措施讓台胞感到暖意

售價達150萬！陸國產特斯拉Model 3亮相　估2020年第一季交車

快訊／香港示威者加1死！將軍澳「逃催淚彈墮樓」科大生周梓樂今早不治

享同等市場准入待遇！　陸國務院放寬外資「取消金融業務限制」

中美首次聯手打擊「吩坦尼」走私案！9人遭定罪「主嫌重判死刑」

影響大樓結構？　一樓施工「打掉整面牆」害住戶心驚驚　28年建築師傅解答

車殼四散畫面曝光！轎車疑左轉搶快　「碰」...機車騎士噴飛身亡

Surface Pro X大拆解！iFixit：比其他Surface、iPad還容易維修

慎入！紅衣女孩「馬路追氣球」下秒貨車輾過…全身傷命危「右腿慘截肢」

先進雷射晶片營運加溫　兆勁10月營收月增19.78％再創歷史新高

「將有重大訊息宣布」　許毓仁：我不能掉出安全名單

CBA／劉錚上籃遭犯竟被吹違反運動道德　廣廈無奈吞敗

李天豪／韓國瑜會因為「曾買豪宅」而輸掉總統選舉嗎？

示威遊行持續5個月！　香港迪士尼全年損失上看83億元

蔡英文要韓國瑜說清楚豪宅案：重點是候選人是否有誠信、言行一致

大陸熱門新聞

老婆手腳被綁「腫成腐屍」　丈夫開門嚇壞

7歲童喝下礦泉水身亡　繼母背後陰謀曝光

國中妹路邊聊天！她走來製造碰瓷

9歲童遭打死　父痛心：沒人要制止

丈夫感情紛爭掐死妻兒　下秒24樓跳下身亡

陸委會：申領大陸一次性護照也會被除籍

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

開朗媽帶新生兒離奇「從朋友家29F墜樓亡」

香港「逃催淚彈墮樓」科大生周梓樂今早不治

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

看見幸福視角！48歲男氣炸殺母子3人

沙田豐盛苑火警釀1死2傷...傳死者為女主播

清純妹吃播1年「暴肥30kg」變大嬸

面試遇到前女友！博士男求復合「結局哭了」

更多熱門

相關新聞

四川崛起／台商關注26條開放融資渠道

四川崛起／台商關注26條開放融資渠道

大陸國台辦、發改委等20部門出台《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱「26條措施」），在兩岸引起關注。四川當地台商坦言，不談政治的話，26條措施就是讓台灣跟大陸民眾享受同等待遇，「對台商來說，融資渠道開放影響程度最大。」

陸委會：申領大陸一次性護照也會被除籍

陸委會：申領大陸一次性護照也會被除籍

惠台26條　國台辦：蔡政府別政治操弄

惠台26條　國台辦：蔡政府別政治操弄

大陸推出惠台26條　「台青」買單嗎？

大陸推出惠台26條　「台青」買單嗎？

林飛帆批惠台26條：「NG鄰居」就是背後找人弄你、揪人排擠你

林飛帆批惠台26條：「NG鄰居」就是背後找人弄你、揪人排擠你

關鍵字：

惠台26條國台辦馬曉光

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

奧客外送「煎蛋不要煎」　店員照辦收負評

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面