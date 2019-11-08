批民進黨當局不知悔改　人民日報：惠台措施讓台胞感到暖意

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對蔡政府對大陸當局日前出台的「惠台26條」措施的批評，《人民日報》海外版7日發表文章評論，這些惠台措施「誠意滿滿，善意滿滿」，台灣民眾不是傻子，「在陸台商、台青乃至台灣民眾，會感受不到？」這些措施「即使台灣當局有關方面不接，大陸方面照做。」

文章指出，民進黨當局動輒自稱代表「台灣主流民意」，可實際上不接受「九二共識」，導致兩岸協商停頓，官方交流陷入冰封，即使這樣也不思悔改，繼續操弄意識形態，欲推出「中共代理人法」，讓奔走在兩岸的人感受到了陣陣寒意。

文內強調，「惠台26條」措施「不斷釋放利多，主動、積極、持續探索海峽兩岸融合發展新路，讓台胞感受到了暖意」，今年以來，民進黨借「反修例」，在選前拼命操作冷面「仇中牌」，但如今大陸拿出火熱的「26條措施」，順應和平發展的兩岸主流民意，讓「反中」牌落空，台當局也形同遭到「當頭棒喝」。

▲總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

文章更直言，對綠營而言，大陸任何惠台措施都是居心叵測的「特洛伊木馬」，試圖繼續用「統戰」等抹紅伎倆來掩飾自己執政無能，如果綠營一味勸阻，又在島內端不出惠及民生的政策牛肉，更是彰顯其執政無能，「看在部分台灣民眾眼中，當局甚至成了其前途發展的攔路虎。」

大陸國台辦和發改委4日發布「惠台26條」，蔡英文總統和民進黨政府抨擊大陸推出「26條措施」就是逼迫「台灣接受」一國兩制台灣方案。對此，國台辦馬曉光最新回應，「民進黨當局刻意混淆視聽，欺騙民眾，完全不把台灣民眾的利益放在心上，政治操弄的險惡用心是不會得逞的。」

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