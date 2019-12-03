英女王駕崩「明天上午9點半宣布」謠言瘋傳　王室出面澄清：人還很健朗

▲93歲的英國女王伊莉莎白二世還相當健康。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國日前瘋狂流傳著一則網路上「卑鄙的謠言」，聲稱女王伊莉莎白二世已經駕崩，逼得官方必須出面闢謠。女王經白金漢宮證實，目前身體安好，稍早還被媒體拍到從溫莎城堡前往白金漢宮的身影。

英國《每日郵報》報導，該則謠言是從交友軟體Whatsapp群組聊天室截圖流出，聊天室成員分別為伯恩西（Burnsy）、奇克斯（ Cheeks）、喬許（Josh）、莫提（Morty）和亂講話的吉伯（Gibbo）。

吉伯在聊天室裡傳訊聲稱，「女王今早已經過世了，死於心臟病發，死訊會在明天上午9點30分宣布。」這則謠言被數千名網友轉傳，但絕大多數都把散播謠言者和散播的內容當作玩笑，還有一票人嘲諷相信的人竟然都不知道「倫敦橋行動」。





▲吉伯亂放話。（圖／翻攝自推特「BurnaBoy」）

消息人士蔑視這則謠言，並向《線上郵件》（MailOnline）說明，王室只是在進行例行活動。93歲的英國女王不久後也被拍到正從溫莎堡坐車前往白金漢宮的清楚照片。

北約組織第70屆領導人峰會在倫敦舉行；伊莉莎白二世將於當地時間3日擔任主持，與會者有美國總統川普和其他國家領導人。

註：倫敦橋行動是伊莉莎白女王二世過世的行動代號，最初於20世紀60年代制定。為王室元首過世的消息先取好代號是英國近代政界的傳統，可以避免白金漢宮電話總機接線員早一步知道消息。行動代號每隔若干年更改一次，而「倫敦橋行動」是否仍作為最新行動代號，外界不得而知。