酒醉女慘被撿屍性侵　嫌犯意外「救她一命」竟然求法官輕判！

英國一名26歲女子和朋友出外聚餐,酒後卻慘遭一名男子撿屍性侵,清醒後她前往醫院檢查,意外發現自己有癌前病變細胞,而救了自己一命。本案日前開庭時,被告不但否認自己性侵,還想以他意外救了女子一命來幫自己脫罪,不過遭到法官拒絕被判決入獄。

女子詹納(Kim Jenner)2018年4月29日晚間和朋友參加派對時,在酒吧結識27歲男子約書亞(Joshua Banana),隔天酒醒後發現自己身在德比(Derby)一間房子,疑似遭對方撿屍後性侵,便趕緊前往醫院進行全身檢查,她表示,「遭到性侵後,我不得不進行一系列檢查,包含我從未做過的子宮頸抹片,如果我沒去做檢查,就不會找到癌前細胞。」

詹納所發現的癌前病變細胞,只要及時治療就能順利康復,對此她表示,「這項檢查挽救了我的性命,對此我非常感激,這是整個可怕經驗中唯一讓人欣慰之處。」

因為被告約書亞否認性侵,強調2人是兩情相悅,讓警方與檢方為了蒐證又耗費了長達18個月,這段期間身為受害人的詹納,得一次又一次重複經歷那令她想忘懷的痛苦回憶,幸好司法最終還給她正義,法官以2項罪名判處約書亞入獄10年9個月,且終身被登記為性侵犯。

首席警官奧斯丁(Cathy Austin)讚賞詹納,感謝她在調查期間總是堅強又勇敢地面對調查,希望判決能讓她感到欣慰並且放下傷痛,能去重建自己的生活。

