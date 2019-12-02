酒醉女慘被撿屍性侵　嫌犯意外「救她一命」竟然求法官輕判！

▲女子慘被性侵，卻也因此被意外救了一命。（圖／示意圖／123RF）

記者李振慧／綜合報導

英國一名26歲女子和朋友出外聚餐，酒後卻慘遭一名男子撿屍性侵，清醒後她前往醫院檢查，意外發現自己有癌前病變細胞，而救了自己一命。本案日前開庭時，被告不但否認自己性侵，還想以他意外救了女子一命來幫自己脫罪，不過遭到法官拒絕被判決入獄。

女子詹納(Kim Jenner)2018年4月29日晚間和朋友參加派對時，在酒吧結識27歲男子約書亞(Joshua Banana)，隔天酒醒後發現自己身在德比(Derby)一間房子，疑似遭對方撿屍後性侵，便趕緊前往醫院進行全身檢查，她表示，「遭到性侵後，我不得不進行一系列檢查，包含我從未做過的子宮頸抹片，如果我沒去做檢查，就不會找到癌前細胞。」

詹納所發現的癌前病變細胞，只要及時治療就能順利康復，對此她表示，「這項檢查挽救了我的性命，對此我非常感激，這是整個可怕經驗中唯一讓人欣慰之處。」

因為被告約書亞否認性侵，強調2人是兩情相悅，讓警方與檢方為了蒐證又耗費了長達18個月，這段期間身為受害人的詹納，得一次又一次重複經歷那令她想忘懷的痛苦回憶，幸好司法最終還給她正義，法官以2項罪名判處約書亞入獄10年9個月，且終身被登記為性侵犯。

首席警官奧斯丁(Cathy Austin)讚賞詹納，感謝她在調查期間總是堅強又勇敢地面對調查，希望判決能讓她感到欣慰並且放下傷痛，能去重建自己的生活。

Rape survivor's only 'silver lining' was that attack 'helped save her life' https://t.co/XmLoh775rI pic.twitter.com/eck1PPLGLE — Daily Mirror (@DailyMirror) November 29, 2019

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