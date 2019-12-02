就怕影響選情！川普赴倫敦出席北約峰會　強生要求「別暢所欲言」

▲強生（左）希望川普（右）的倫敦行可以克制發言。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）第70屆領導人峰會3日於英國倫敦登場，美國總統川普目前也已啟程前往。《路透社》報導指出，峰會時間接近英國下議院大選，因此身為主辦的英國首相強生，已經向川普施加壓力，要求他在此行期間，不要再對國內選情或是脫歐議題做出評論，以免構成干預他國選舉，並影響保守黨的領先優勢。

川普（Donald Trump）自上任以來，多次公開支持英國脫離歐盟，更時常對英國政治圈發表評論。今年10月，川普更直接大肆批評強生的脫歐協議，他表示美國非常想跟英國做生意，若沒有這項脫歐協議，英美兩國就能達到更多的貿易量。

同時，他批評工黨領袖科賓（Jeremy Corbyn），「他用很糟糕的方式領導，可能會對英國非常不利」。當時科賓在推特反擊表示，「川普試圖干預英國大選，並協助他的朋友強生上台。」

由於強生（Boris Johnson）領導的保守黨在民調中持續領先，且川普一向不受英國人民喜愛，因此強生希望川普此行能夠克制，避免「暢所欲言」。白宮一名高級官員也表示，川普絕對已經意識到，不會再做出干涉他國選舉的行為。不過，在北約高峰會中，還有許多面對媒體的機會，包含預計在4日舉行的記者會，屆時川普的「自制力」恐怕會面臨考驗。

根據高峰會行程，川普此行將分別與德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）舉行會談，並出席工作午餐會，與來自英國、保加利亞、立陶宛、羅馬尼亞、波蘭、拉脫維亞、希臘、愛沙尼亞的代表們見面。

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