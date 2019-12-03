「地下賭盤傻掉了」韓營內部民調曝　幕僚：若外面民調是真的蔡躺著都當選

▲韓國瑜和蔡英文的民調越差越大。（合成圖／記者羅婉庭攝、總統府提供）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜證實，呼籲支持者接到民調拒答、喊「唯一支持蔡英文」是選戰策略，且黑韓產業就是4年前影響美國大選的「劍橋分析」。根據韓營內部民調，韓僅落後總統蔡英文5、6%，韓營核心人士認為，如果外面那種民調是真的，蔡躺著都當選，韓及幕僚都對選贏很有信心；且韓逆向操作策略已奏效，「地下賭盤都傻掉了。」

韓國瑜2日前往高雄港都電台接受電台主持人素蘭專訪，他首次談到自己被說成草包，批評對手的選舉操作策略很骯髒。他說，這種打法被稱為「劍橋分析」，是歐美最厲害的一種選舉方式，「這是一種非常兇猛、一種沒有道德性的選戰策略，所有網軍用大數據分析之後，開始全面攻擊，有非常多的受害者。」

韓國瑜舉例像美國的希拉蕊就被貼上「騙子」的標籤，後來所有的網路跟大數據都全部攻擊，「騙子..騙子...這樣下去要翻身很困難，因為大數據都被掌握了」；他指出，劍橋分析就是一組人攻擊這個東西，透過該案例就能明顯發現，自己被攻擊的狀態就是劍橋分析。

▲▼韓國瑜上廣播節目批評對手的選舉操作策略很骯髒。（圖／翻攝港都電台臉書直播）

韓國瑜說，「要界定一個草包、一個人有沒有才華、聰明有100多種，誰能隨便批判別人是草包？何況我是選總統，現任高雄市長居然會被說是草包，想想看這不是非常荒謬？」

韓國瑜認為，太多假民調打擊支持者信心，「現在輸到30%，30%是輸360萬票，再輸下去40%、480萬票」，假民調一再得逞、屢試不爽，且換取政治利益，其實假民調就是詐騙。

《中國時報》報導，根據韓營內部民調，韓國瑜和蔡英文之間的差距僅5、6%。韓營核心人士說，這和外面「蔡贏韓29%」的民調完全不同，就可知道民進黨操作民調到太誇張。

該人士表示，韓國瑜近日在高雄、屏東的造勢場都「熱呼呼」，甚至在屏東的場子，有3萬人主動到場，韓及幕僚都對選贏相當有信心；韓因此逆向操作民調並已奏效，因民調不具參考價值，地下大選賭盤已經傻掉，不知該怎麼處理。

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