「九成PTT帳號都在罵我」…看卡神被抓　陳佩琪：民進黨會永續執政

▲陳佩琪。（資料照／記者楊亞璇攝）



記者蔡文鈴／台北報導

檢調查出網軍頭就是「卡神」楊惠如，意圖在網路上帶風向操縱社會輿論，間接害死前大阪辦事處處長蘇啟誠。對此，台北市長柯文哲妻子陳佩琪2日在臉書有感而發表示，明年大選勝負已定，「他們將會在台灣永續執政，依附在他們身上的團體會越來越多，現在最重要的大概就是立下一任儲君了。」

陳佩琪表示，先生明年不選了，不選的人最大，因此也拋開顧忌，忍不住在臉書上寫些情緒感受，不料卻惹來PTT上一片罵聲，「幾乎九成以上的帳號都在罵我，有些甚至會用一些不堪入耳的字句羞辱我，在PTT上我儼然成了全台灣最可惡的女人，我是知道自己不適合評論政策，但只敘說心情，真的就如此可惡？」

陳佩琪說，相信每個人的過去都不是完人，想選大位的人，自然就有人拿你過去的東西打你，有些是私德，有些牽涉到誠信，甚至法律層面，被打的人，每個人承受的壓力不同，過去買賣幾棟房子，有否關說娘家砂石業，當媒體每天拿出來做新聞或政論節目天天檢討你時，你的壓力就來了；反之另一方的論文門和古早的數十筆土地如何繼承而來，沒人討論，偶爾被問到，就說「財產都按時申報了，要看自己去監察院看」；至於論文門疑雲，沒人在電視台或知名媒體上討論，且資料已被封存30年，自然一點壓力也沒有，試想自己過往史能得到這種「不被討論」的對待，而別人的黑歷史則天天被拿來政論節目上噴口水，這就是「黑黑產業鏈」之可怕，台灣政治路難行的原因。

陳佩琪提到，最近看到這個黨在選舉時運用的手段和資源，個人是覺得除了明年勝負已定外，無疑地，他們將會在台灣永續執政，依附在他們身上的團體會越來越多，現在最重要的大概就是立下一任儲君了。

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