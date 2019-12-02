英選戰聚焦「罪犯能否假釋」！強生對抗柯賓　最新民調出爐

▲英國首相強生1日登BBC節目受訪。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國大選12日即將登場，根據最新民調，英國首相強生領軍的保守黨依舊領先在野黨工黨，但差距現已縮減至9個百分點。針對倫敦上周爆發的恐攻案，強生1日表示，他將採取行動，確保嫌犯坦承犯下嚴重性、暴力、恐怖攻擊等罪嫌時，不會被提前釋放，「像烏斯曼汗（Usman Khan）這種『危險人物』只關8年就獲釋，令人相當反感。」

綜合路透、BBC報導，強生（Boris Johnson）主張落實刑期判決、在獄政系統投入更多預算，並強調74名犯有嚴重罪行的人已經提前獲釋，而此一數字已經獲得司法部（Ministry of Justice）證實。他向BBC節目主持人安德魯瑪爾（Andrew Marr）提到，能讓烏斯曼汗提前被放出來的政策，當初是由工黨提出，「我非常反對這個人（指「烏斯曼汗」）能在街上到處遊蕩，我們將對此採取行動…（這些涉及暴力罪嫌的人）必須服滿刑期的每一天，無一例外。」

▲兇嫌被多名路人制伏。（圖／路透社）

只不過，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）認為，被定罪的嫌犯不一定要服完整個刑期，應該要從此次事件汲取教訓，針對這群人在獄中、獲釋之後的狀況展開全面調查，因為監獄不但是關押罪犯的場所，也是進行改造的地方，「我認為有必要審視我們的監獄系統是如何運作，且（是否服滿刑期）取決於具體情況以及相關判決，其中最關鍵的部分，就是他們在獄中的表現。」

此次恐攻案已成為英國大選選戰焦點之一，距離投票日只剩下最後關鍵一個多星期。根據英國獨立電視台（ITV）於11月26日至30日所做的最新民調，保守黨支持度為42%，上升1個百分點，而工黨則是得到33%選民支持，親歐盟的自由民主黨支持度為11%，英國脫歐黨則是3%。

▼英國工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）。（圖／達志影像／美聯社）