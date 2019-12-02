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醉男亂入廟會遭陣頭遭圍毆　警漏夜調閱監視器找10嫌

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▲林男酒後亂入廟會活動，遭陣頭人員圍毆。（圖／取自臉書黑色豪門企業）

▲林男酒後亂入廟會活動，遭陣頭人員圍毆。（圖／取自臉書黑色豪門企業）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區1日晚間，林姓男子（42歲）於酒後闖入福亨宮廟會活動，疑隨機拉扯廟會陣頭人員，影響活動進行，與陣頭人員發生糾紛，遭10多人圍毆打傷，造成林男頭部有擦挫傷、顱內出血。警方獲報後立即啟動快打趕赴現場，但到場後已無打架情事，警漏夜鎖定打人者身分並將通知到案。至於林男是否有持武器，還須進一步釐清調查。

警方表示，1日晚間沙鹿區東晉路福亨宮正進行廟會活動，於7時33分許，一名林姓男子喝酒後爛醉如泥，他經過廟會時，疑沒有意識到廟會正進行活動，與陣頭發生拉扯，陣頭為了維持秩序，將林男毆傷，造成他頭部多處撕裂傷，擦挫傷及顱內出血，右手肘有擦挫傷，經送加護病房治療，目前生命徵象穩定。

台中市清水警分局接獲報案後，立即啟動快打共計等4網9名警力前往現場查處，到場後已無打架情事，將林姓傷者送醫治療，目前住院中。警方漏夜調閱監視器，已掌握犯嫌身分，將通知到案說明，也將請廟方提供相關人員資料，以釐清案情。

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