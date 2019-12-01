逼運將臨停又拒付85元車資！他爆粗口嗆「你包起來！」...進警局掏100元　

記者白珈陽／台中報導

台中陳姓男子11月30日晚間搭計程車到東協廣場，因要在廣場前臨停載貨遭汪姓運將拒絕而起口角，陳男不但飆罵三字經，要求下車時不滿被收85元車資還怒嗆運將：「你包起來！」，2人因此鬧上警所，員警幾經協調，最後陳男付了100元車資，才化解糾紛。事後，運將親友仍替他抱不平，將行車紀錄器PO網希望討個公道，引起網友熱烈討論。

▲陳男要求在東協廣場臨停載貨遭拒，不斷飆罵運將。（圖／截圖自臉書抱怨公社）

警方調查，陳男昨晚在三民路、太平路口，搭乘汪姓運將的計程車，但雙方因為東協廣場是否能夠臨停載物而起爭執，陳才搭上車沒多久，2人就在下個路口停車報案，警方獲報後前往現場將2人請回警所協調，最後陳男同意付出100元車資，並由警方登錄雙方資料後，平息這場糾紛。

但事情還沒落幕，汪姓運將的家屬認為他被恐嚇，心有不甘便在今日凌晨將事情的來龍去脈與行車紀錄器PO上臉書社團「爆怨公社」，希望網友評評理。

PO文家屬表示，家人今天載到一位客人要到一廣（東協廣場舊稱），客人要求在一廣臨停載東西，但一廣幾乎都紅線，也不能久停；能停的地方也都有計程車排班，怕被警察開單就拒絕乘客要求，後來就車上發生了糾紛，且對方作勢打人，言語中帶著三字經嗆：「 等一下叫警察帶我們過去，那邊有違規，我跟你講你包起來」。

▲陳男質疑為何不能在東協廣場臨停。

而在影片中，陳男要求運將在東協廣場臨停載貨，但運將說，因當地是紅線無法臨停，陳男質疑那邊明明有很多計程車在停，為何不能停？於是要求在下個路口下車。下車時，運將要求支付車資85元，引起陳男強烈不滿，不但作勢打人嗆：「要跟我打嗎？」，還不斷指著運將飆罵三字經。

陳男惡劣行徑，引起網友熱議。有網友說：「上了車，錶按下去就是85，就算你因為任何事情要馬上下車85就是85，這個禮儀我國小老師就教過我了。那些在那邊說收85怎樣怎樣的..老師沒教好？」、「坐前座也沒用安全帶，坐車本來就要付錢，怎麼會是凹呢？」、「85元付不起還要叫人家包起來，啊不就很大尾？！」。

也有網友強調，「1.司機沒趕人，是乘客自己要下車的。所以付錢是很合理的！2.乘客覺得為什麼不能停而不爽。想問問實際上那邊到底可不可以停車，是不是紅線？如果不是紅線。那就是司機的問題；如果是紅線，那就是乘客的問題！」。

針對臨停警方說明，在禁止臨時停車處所違規停車，小型車處新台幣900元，而併排違規停車者，汽車處新台幣1200元。若是車主在車上，警方會請車主駛離，不會進行開罰；若經勸離車主拒絕仍違停，警方將會依法開單。

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