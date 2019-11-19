火氣大！萬華青山王回宮陣頭排隊行禮　嫌前面太慢2轎班打起來

記者邱中岳／台北報導

萬華知名宮廟青山宮，日前舉行為期3天的遶境活動，但卻在最後一天主轎回宮時，青山宮所屬的陣頭在排隊入廟行禮時，2名不同轎班的人竟爆發推擠，20多名警力也緊急趕赴現場控制，讓活動順利結束。

▲青山宮遶境最後一天，在青山王回宮之後陣頭準備入內行禮時爆發衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，青山宮旗下設置陣頭分社中的45歲陳姓男子、51歲的林姓男子，19日凌晨1時許，在青山宮遶境活動回宮準備結束之際，陳男所屬的陣頭要求林男的陣頭往前進。

▲青山宮2個陣頭分社，因其中一社不滿前面的分社太慢，雙方竟然爆發肢體衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

但林男一方卻認為「前面不動」我們也動不了」，而陳男一方有人動手推打林男等人，雙方一言不合爆發衝突，主轎班的駱姓男子也出面勸架，但仍無法阻止衝突發生。

▲青山宮遶境最後一天爆發衝突，警方也緊急啟動快打機制派出20多名警力壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後啟動快打機制，1分鐘內集結20多名警力到場，也在3分鐘內將3人隔離排除，避免事態擴張，事後青山王繞境回宮也順利結束為期3天的遶境活動，而3名動手打架的人，警方也將傳喚到案並依《社會秩序維護法》裁處。

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