熊貓外送員又車禍了！貪快連超2車最後BOSS過不了…「碰」一聲倒地

記者白珈陽／台中報導

美食外送員又發生車禍意外！台中市徐姓foodpanda外送員，30日近午時行經梧棲區台灣大道八段時，疑貪快不當超車而擦撞自小客；徐男欲從一輛客運後方鑽過時，撞上左前方等待左轉的白色休旅車，當場彈飛約2公尺，機車旋了2圈之後倒地，幸好後方汽、機車速度不快，沒有再發生追撞，李男則手腳輕微擦挫傷。詳細肇事原因警方正釐清調查中。

▲徐姓foodpanda外送員疑貪快連續超車，最後撞上等待左轉的白色休旅車。（圖／讀者提供）

警方表示，徐姓foodpanda外送員（22歲）30日上午11時29分許，騎乘機車疑不當超車，在梧棲區台灣大道八段近文華街118巷口附近，擦撞前方停等由李姓男子（32歲）駕駛的休旅車，車禍碰撞造成休旅車右後方車尾凹陷，徐男手腳輕微擦挫傷，經酒測雙方均無酒精反應，詳細肇事原因還須進一步釐清。

▲徐姓外送員與李姓休旅車駕駛，車禍後在路旁等待警方到場處理。

一切車禍過程，都被後方車輛的行車紀錄器所拍下。影片中，徐男從該車右後方出現，先是超過了前方一台機車，看著又一輛客運擋在前面，想往右邊縫隙鑽過去，但發現空間不夠，一個大幅度掠過客運車尾，轉往左方超車，但沒想到剛好有一輛等待左轉的白色休旅車，就這樣撞了上去，徐男當場人車倒地，原本超過的那台機車也險些撞上徐男，相當危險。

警方呼籲，外送員為了生計奔波固然辛苦，但用路人務必遵守相關交通規則，勿有任意超車、闖紅燈、超速的情形，以避免憾事發生。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



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