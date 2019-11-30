　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

熊貓外送員又車禍了！貪快連超2車最後BOSS過不了…「碰」一聲倒地

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者白珈陽／台中報導

美食外送員又發生車禍意外！台中市徐姓foodpanda外送員，30日近午時行經梧棲區台灣大道八段時，疑貪快不當超車而擦撞自小客；徐男欲從一輛客運後方鑽過時，撞上左前方等待左轉的白色休旅車，當場彈飛約2公尺，機車旋了2圈之後倒地，幸好後方汽、機車速度不快，沒有再發生追撞，李男則手腳輕微擦挫傷。詳細肇事原因警方正釐清調查中。

▲徐姓熊貓外送員疑貪快連續超車，最後撞上等待左轉的白色休旅車。（圖／讀者提供）

▲徐姓foodpanda外送員疑貪快連續超車，最後撞上等待左轉的白色休旅車。（圖／讀者提供）

警方表示，徐姓foodpanda外送員（22歲）30日上午11時29分許，騎乘機車疑不當超車，在梧棲區台灣大道八段近文華街118巷口附近，擦撞前方停等由李姓男子（32歲）駕駛的休旅車，車禍碰撞造成休旅車右後方車尾凹陷，徐男手腳輕微擦挫傷，經酒測雙方均無酒精反應，詳細肇事原因還須進一步釐清。

▲徐姓外送員與李姓休旅車駕駛，車禍後在路旁等待警方到場處理。

▲徐姓外送員與李姓休旅車駕駛，車禍後在路旁等待警方到場處理。

一切車禍過程，都被後方車輛的行車紀錄器所拍下。影片中，徐男從該車右後方出現，先是超過了前方一台機車，看著又一輛客運擋在前面，想往右邊縫隙鑽過去，但發現空間不夠，一個大幅度掠過客運車尾，轉往左方超車，但沒想到剛好有一輛等待左轉的白色休旅車，就這樣撞了上去，徐男當場人車倒地，原本超過的那台機車也險些撞上徐男，相當危險。

警方呼籲，外送員為了生計奔波固然辛苦，但用路人務必遵守相關交通規則，勿有任意超車、闖紅燈、超速的情形，以避免憾事發生。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

有酒味未繫安全帶遭警攔查　男拒檢上演警匪追逐還撞機車肇逃

騎車遇熟人　熊貓外送員「停路中間聊天」阻交通遭罵翻

好倒楣！Uber Eats外送員等客人取餐…突遭10樓掉落盆栽砸中

ET快訊
辣妹工程師睡翻「巨峰卻驚人甦醒」　上帝視角引網暴動：想吻醒你
松山機場前瑪莎拉蒂鬼打牆撞救護車！目擊民眾傻眼：雙方剛剛都停
血癌女童被親媽丟包醫院亡！喪女母淚喊「來當我小孩」..2年後
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

坐牢被女獄友偷摸屁屁4秒鐘　她怒告「求償400萬＋登報道歉」

熊貓外送員又車禍了！貪快連超2車最後BOSS過不了…「碰」一聲倒地

路邊遭硬來...她「踹爆擋風玻璃」掙扎！完事被摔下車　人夫扯：自己趴過來的

東港籍漁船長「沖之島海域」疑中風　海巡啟動海空870浬救援

快訊／彰化大樓天然氣管線被撞斷氣體外洩　警消人噴水警戒

瑪莎拉蒂鬼打牆撞救護車　目擊民眾：傻眼！明明雙方剛剛都停下了…

三重男「度估」撞分隔島　下秒騰空飛滾一圈半落地…受困車內

服刑毒蟲8年前涉強盜小黃運將　關二爺面前「痛哭認罪」

有酒味未繫安全帶遭警攔查　男拒檢上演警匪追逐還撞機車肇逃

計程車上累癱...一覺醒來在田裡！運將闖後座猛壓　她喉嚨哭啞：求你放我走

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

陳意涵「假乾杯真偷看」老公捏黏土　許富翔打小報告：老師她偷看我答案ＸＤ

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

坐牢被女獄友偷摸屁屁4秒鐘　她怒告「求償400萬＋登報道歉」

熊貓外送員又車禍了！貪快連超2車最後BOSS過不了…「碰」一聲倒地

路邊遭硬來...她「踹爆擋風玻璃」掙扎！完事被摔下車　人夫扯：自己趴過來的

東港籍漁船長「沖之島海域」疑中風　海巡啟動海空870浬救援

快訊／彰化大樓天然氣管線被撞斷氣體外洩　警消人噴水警戒

瑪莎拉蒂鬼打牆撞救護車　目擊民眾：傻眼！明明雙方剛剛都停下了…

三重男「度估」撞分隔島　下秒騰空飛滾一圈半落地…受困車內

服刑毒蟲8年前涉強盜小黃運將　關二爺面前「痛哭認罪」

有酒味未繫安全帶遭警攔查　男拒檢上演警匪追逐還撞機車肇逃

計程車上累癱...一覺醒來在田裡！運將闖後座猛壓　她喉嚨哭啞：求你放我走

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

社會熱門新聞

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

小六童溺斃！家屬求償‥6年後法院判免賠

台南酒店妹整排坐好！警怒：無限期臨檢

人妻深信老公「無法抬頭」　他卻和小三生子

瑪莎拉蒂鬼打牆撞救護車　目擊民眾：傻眼！

即／小黃與機車擦撞！　騎士倒地命危

施工方式爆衝突　台中工人打群架

她夢中淚喊：洋洋　驚醒發現「一片白濁」

一覺醒來在田裡　運將闖後座猛壓

即／高雄單車騎士「遭捲貨車底」當場輾斃

獨／放雙手吃麵自駕車主曝光！身價曾高達1兆8千多億

汐止拖吊車X2+警車　她驚呆PO網

愛女遭法拉利逆向撞死！父崩潰：她笑著說去上班

念國小的子女睡旁邊…爸爸與小三衝撞尖叫都出汗了

更多熱門

相關新聞

台中花毯節25萬株花草　首創小王子藝術展

台中花毯節25萬株花草　首創小王子藝術展

2019臺中國際花毯節活動進入倒數，由25萬株精緻草花打造的裝置美景已成為網美及民眾必拍的打卡景點，網路上刷起一片美照，成為一股新熱潮，而觀光局還請來專業攝影師，和民眾分享三大拍照技巧，讓更多民眾可以開開心心的到花毯節，賞花拍美照。

永康警向外送員交安宣導

永康警向外送員交安宣導

酒味男拒檢警匪追逐還撞機車肇逃

酒味男拒檢警匪追逐還撞機車肇逃

11歲童「寒風借光」陪賣　暖心熊貓塞爆地瓜攤

11歲童「寒風借光」陪賣　暖心熊貓塞爆地瓜攤

中壢女點外送「無恥備註」　店家一看拒接

中壢女點外送「無恥備註」　店家一看拒接

關鍵字：

熊貓外送員車禍梧棲台中foodpanda

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

24歲正妹錄真人秀喝醉失憶！尾聲播出「遭性侵全過程」

中壢女點外送「無恥備註」　店家一看拒接

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

利特取關金希澈！　網急發文：這團怎麼了

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

李連杰老婆神隱19年「驚人近況曝光」！89億財產全歸她

限量悠遊卡被搞丟！男友一句話讓她心死

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

店裡生意很差！店員竟躺門口睡翻

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面