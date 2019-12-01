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對4歲女兒下體刺入棍棒凌辱如「滿清酷刑」　台中獸父二審重判12年

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▲獸父阿寅（化名）對4歲女兒施以酷刑，導致女童全身佈滿傷痕。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲獸父阿寅（化名）對4歲女兒施以酷刑，導致女童全身佈滿傷痕。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者白珈陽／台中報導

台中男子阿寅（化名）因4歲女兒未養成如廁習慣，常便溺在褲中，竟狠心施以酷刑以熱水淋身、菸蒂燙、電蚊拍電擊、老虎鉗夾指頭及手腳踹打幼女，導致女兒全身佈滿傷痕，左腎萎縮失能，甚至如滿清酷刑般，以棍子刺幼女下體性侵，使女童身心受創。一審依傷害、重傷害、強制性交等罪將阿寅重判12年，他提起上訴，法官認為上述行為造成被害人身心難以抹滅之傷害，罔為人父，台中高分院將全案駁回。可上訴三審。

判決書指出，阿寅為4歲女童的生父，明知女童年紀尚幼，還沒有自理能力，竟因不滿女童尚未能習成正常如廁的習慣，屢次便溺在褲中，而於2017年5月、6月、10月間某4天，在住處以熱水澆淋、菸蒂燙、耙子笞打、老虎鉗夾手指及腳指、電蚊拍電擊或以手腳猛力打踹身體等方式，先後對女童施以傷害犯行，造成其全身多處2、3度燙傷，顏面、右耳、軀幹、四肢及會陰部新舊瘀傷，腹部腫脹、胸腔積水、外傷性乳糜腹水、骨盆骨折、及左腎萎縮終生難以復原的重傷害。

此外，阿寅在2017年3月底至6月12日止，在住處以不詳異物強行插入女童下體，導致女童下體有陳舊性傷痕。在2017年6月12日當天，社工前往「阿郎」家訪視，竟發現女童全身有多處明顯外傷，趕緊帶她到醫院驗傷，並通報警方處理。

二審合議庭審酌，阿寅多次未能控制自身的情緒，以上述極端暴力的方式傷害幼女身體，顯非正常父母所為管教子女舉動，而是蓄意凌虐兒童行為，罔為人父。

而女童下體部位也遭施加外力蓄意傷害，非僅在外陰部分有右側大陰唇水腫併表淺性潰瘍、左側大陰唇瘀傷、會陰部燒燙傷 ，更持不詳異物強行插入女童下體陰道，致女童身心嚴重受損，使女童身心留下難以磨滅的鉅創。

合議庭審酌，阿寅犯後雖就傷害及致重傷部分坦承，但他仍避重就輕，對強制性交行為，犯後仍予以否認，難認有悔意，一審將他判刑12年，認事用法均無違誤，量刑妥適，因此將他上訴駁回。

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