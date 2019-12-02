中州科大機械所碩論寫命理　「嚴重偏離教學」教育部出手命停招！

▲中州科技大學機械所碩論因「嚴重不符教學目標」被教育部命停招。（圖／翻攝中州科技大學官網）



記者林育綾／台北報導

中州科技大學機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班，遭教團爆自102年後167位碩士的畢業論文有超過100篇或6成與工程技術無關，其中有命理、夜市和職場升遷制度等，偏題且不符教學專業與目標，而教育部查察屬實，將命該所109學年度起停招，這不但是全國首度案例，若正式處分後，未來要復招將「有難度」。

中州科技大學機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班，遭爆有超過百篇或6成以上論文與工程技術無關；教育部也召開私校諮詢會，逐一查核該系所論文，目前確認屬實，將會命該所109學年度起停招。

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據悉該機械所已經自行決定停招，也將上文給教育部，並表示願意後續配合；不過教育部技職司司長楊玉惠今（2）日接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，「行政處分程序還是會照走」，若該校所自行停招，未來還有機會復招，但若是由教育部處分，未來要復招「會有一定難度」。

教育部技術及職業教育司先前曾說明，依大學法施行細則第24條規定，大學得依其發展特色規畫課程，為維護學生受教權，已建立維護大專校院教學品質查核機制，以督促學校維護教學品質。

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