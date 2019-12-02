科大機械所碩論寫夜市被停招！私校工會氣喊：一顆老鼠屎壞了一鍋粥

▲中州科技大學遭爆機械所論文研究命理、夜市等不符。（圖／翻攝中州科技大學官網）



記者許展溢／台北報導

中州科技大學機械所碩士論文因嚴重不符遭教育部下令停招，全國私立學校產業工會今（2日）指出，系所教學目標及核心能力問題存在多年，顯示校務評鑑、系所評鑑，以及教學品保機制廢弛，根本沒發揮警示和改善效果，教育部應調查該校近幾年如何通過校務、系所評鑑及教學品保查核，及是否有造假等情形。

私校工會理事長尤榮輝表示，抽查許多大學博碩士論文，類似中州機械所論文偏離系所教學目標，或畢業論文主題與指導教師專業領域不符情形不算少數，希望教育部能進一步針對各校進行普查，同時要求各校落實教學品保機制，並針對指導教授提出懲處辦法，才能遏止這種違反教育良心和學術專業的歪風。

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尤榮輝指出，教育是良心事業，論文主題是否符合系所教學目標或符合教師專業，指導教授本身應該很清楚，盼大專教師能自律，秉持教育良心和學術專業來指導學生論文，而不是為了招生或為了讓學生容易取得學位而昧於教育良知、出賣學術靈魂，這種作法讓學校淪為販賣文憑的學店，反而破壞學校聲譽而加速被淘汱。

私校工會最後強調，私校招生困難，部份是因為社會對私校辦學失去信心，少數私校的不當行為更惡化整體私校形象，建議私立大專校院相關協會建立學校間彼此監督或相互提醒機制，避免「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」的情形一再發生，讓私校招生雪上加霜。