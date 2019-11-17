私立科大野雞大學化！機械所碩論爆研究棒球、夜市和命理

▲中州科技大學遭爆機械所碩論研究命理、夜市。（圖／翻攝中州科技大學官網）



記者許展溢／台北報導

全國私立學校產業工會今（17日）表示，根據調查，中州科技大學機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班，自102年後167位碩士的畢業論文有超過100篇或6成與工程技術無關，其中有命理、夜市和職場升遷制度等。教團怒批根本是「高教亂象」形象超負面，幾乎淪為野雞大學，盼教育部能出面管控。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝指出，廣設大學加上少子化，學士的學位價值貶值，不少人為提高職場競爭力會去唸碩士班，雖然是好事，但有些學校因招生需求孔急，為維持系所生存，會用便宜行事方式招生，如趨向不考試，不限制學生來源，只要學士畢業就可讀，且大多碩士班為在職專班，學生白天工作，晚上上課，很多學校配合，於是上課很輕鬆，甚至碩士論文題目跟系所沒關係。

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▲中州科技大學機械所102年後167位碩士的畢業論文有超過100篇或6成與工程技術無關。（圖／翻攝中州科技大學官網）



尤榮輝表示，調查中州機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班自102年後167位碩士的畢業論文有超過100篇或6成與工程技術無關，很離譜。如「命理與地理對企業經營成效的影響」、「升遷制度與工作態度對離職傾向之影響─以彰化縣警察局為例」、「觀光夜市的服務場景、體驗價值、幸福感與行為意圖關係之研究」、「應用棒球發球機訓練國小棒球選手打擊能力之研究」，和「旅遊對高中職教師的情感、家庭管理之研究」等畢業論文都明顯與系所教學目標與專業不符。

尤榮輝說，學校為了生存不擇手段，變成了「寧濫勿缺」，在授課上配合學生時間並降低畢業要求，讓學生輕鬆獲取學位的高教亂象，等於是學墊經營方式，很類似野雞大學販賣學歷現象，是嚴重高教亂象外，許多學生不想花太多時間學習，只想花錢拿到學位，學校也只想賺錢，變成互相需求，造成劣幣逐良幣，對許多真正努力的學生非常不公平。

尤榮輝認為，教育部106年起停辦大學系所評鑑，讓許多大學有機會利用「大學自主」作為掩護而浮濫授與學位，少子化加遽後，許多大學為求生存恐怕會逐漸「野雞大學化」，呼籲教育部特別注意中後段私立大學為求生存而降低授課品質、降低畢業論文要求，以及系所專業名不符實的現象，並補強教學品保機制，不能再讓學校鑽法律漏洞，而學校也跟該秉著良心辦學。