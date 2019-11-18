中州科大機械所碩論寫命理、夜市　教育部：情節嚴重可停招

▲教育部表示，將逐一查核該系所論文，若屬實且情節嚴重，可將該所停招。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

中州科技大學機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班，遭教團爆自102年後167位碩士的畢業論文有超過100篇或6成與工程技術無關，其中有命理、夜市和職場升遷制度等，完全淪為野雞大學。教育部今（18日）表示，將逐一查核該系所論文，若屬實且情節嚴重，可將該所停招。

教育部技術及職業教育司說明，依大學法施行細則第24條規定，大學得依其發展特色規畫課程，為維護學生受教權，已建立維護大專校院教學品質查核機制，以督促學校維護教學品質。

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▲中州科技大學遭爆機械所碩論研究命理、夜市等。（圖／翻攝中州科技大學官網）



針對此狀況，教育部表示，如有違反維護教學品質情事者，經查證屬實後，將予以糾正並限期改善，如學校逾期仍未改善者，教育部將依私立學校法第55條，停止學校部分或全部的獎勵、補助或班級招生。國立學校部分，則將調整其基本需求補助款或招生名額。

教育部強調，有關學生提出的學位論文，須與辦學目標相符，已收到檢舉函，將進行查核，如果發現屬實且情節嚴重，可將該研究所停招；若學校系所有類似情形，也會考慮將該校列為專案輔導學校。

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