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機械所論文寫命理、夜市　「教改搞出來的！」李家同批政府廣設科大惹禍

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▲▼中州科技大學。（圖／翻攝中州科技大學官網）

▲中州科技大學。（圖／翻攝中州科技大學官網）

記者崔至雲／台北報導

中州科技大學機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班，日前被爆出，從102年後有6成畢業論文與工程技術無關，其中有命理、夜市和職場升遷制度等。教育部承諾將逐一查核該系所論文，若屬實且情節嚴重，可將該所停招。暨南大學前校長李家同今（19日）在臉書上指出，教育部的官員的反應似乎在指責這所大學教學不利，而且要將這所大學列為輔導學校，「我對這種反應即不以為然，因為發生這種事情，完全是因為教改搞出來的」。

李家同說，當初國家沒有這麼多所謂的科技大學，多半是專科學校，如果學生的學業程度不是很高，他們可以經由實作來得到知識，也可以因此對國家、社會有所貢獻，但是教改幾乎毀掉了所有的專科，只剩下護專，專科學校變成了大學，學生也變成了大學生，所有的教材都是大學所使用的教材，可是學生沒有變，當然，學生上課的時候，就完全聽不懂，教授無論如何努力，都不可能將學問傳授給這些學生。

請繼續往下閱讀...

▲李家同長期關注偏鄉教育。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲暨南大學前校長李家同。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

李家同提到，機械研究所的學生應該要有能力看懂國際學術刊物上面的論文，教育部的官員應該面對現實，看看很多科技大學的研究生有沒有這種英文程度。教育部的官員也不妨探討一下，很多大學生能不能看得懂英文的教科書，據我所知，相當多的大學生是沒有能力看懂英文教科書的，也因此，很多大學生其實是沒有能夠受到很好的教育，因為教授們所能教的是有限的。

「我們的整個教育界對於學生程度的好壞，似乎非常漠不關心，教改這麼多年來，從來不提如何提升學生的學業程度，而熱衷於各種口號」，李家同批，教改總是大談一些空洞的理想，多元入學就是一個響亮的口號，大學生程度往下降與少子化和廣設大學有關，也與多元入學有關，學生發現要考進高中或者大學，比從前容易，而且也不一定要靠學識，這種想法當然會使我們大學生的程度下降。

▲▼中州科技大學。（圖／翻攝中州科技大學官網）

▲中州科技大學。（圖／翻攝中州科技大學官網）

李家同表示，教育部的官員一定要知道，大學教授絕對希望能將他的學生教好的，機械系的教授不可能是沒有學問的人，但是英雄無用武之地，學生程度太差，他們只好隨便學生寫一份報告。教育部的官員絕對不該指責大學，而應該想想發生這種情形的原因，他們應該知道，任何教育界的不良現象，政府都要負一些責任，如果當年沒有教改，不會發生這種事情的。

李家同最後強調，教育政策的制定必須要考慮到現實問題，而不能夠根據一些形而上的理想來作決定，當年廢除專科，以及廣設大學，是一個沒有經過深思熟慮的決定，政府自己應該檢討自己，不應該動則怪罪於大學教授。
 

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