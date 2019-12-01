▲大溪區聚賢慈惠堂捐贈救護車，提升救護能量。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪區「聚賢慈惠堂」慶祝37週年堂慶，集結信眾愛心於1日捐贈「聚賢號」救護車給市府消防局大溪分隊，由市長鄭文燦受贈。「聚賢慈惠堂」堂主李賢生期望做公益做為堂慶活動，發揚母娘慈悲精神，提升大溪區救護能量，照顧更多偏鄉居民的健康。

▲大溪區聚賢慈惠堂捐贈救護車，提升救護能量。（圖／市府提供）

李賢生說，聚賢慈惠堂創建於1982年，迄今已有37年之歷史，供奉瑤池金母為主神，勵行濟世、勸世、救世三大宗旨，香火興旺，信徒滿天下，是地方信仰中心；為慶祝37週年堂慶，集結虔誠信眾的愛心，捐贈消防局大溪分隊價值新台幣268萬元的救護車1輛，期能幫助更多需要緊急救護服務的病患。

消防局指出，2018年該局救護出勤量10萬55件，其中到院前心肺功能停止(OHCA)經搶救而康復出院共75人，除了人員的加強訓練外，更需要精良裝備及新穎救護車，才能讓患者得到最妥善的處置與及時送醫，本次救護車捐贈之設備包含：自動心臟電擊器(AED)、擔架床、可折疊式搬運椅、手持式血氧濃度分析儀等，對消防人員執行緊急救護工作是一大利器，也讓到院前救護可以發揮極大功效。►生火了！連我媽都用到發光