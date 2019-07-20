來大溪享受農特產特色料理　逛小農市集欣賞藝陣文化

▲鄭文燦為「大溪之美、攝入人心」攝影比賽優勝者頒獎。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪區農特產特色料理美食饗宴、20日舉辦第一天。市長鄭文燦由農業局長郭承泉、區長陳嘉聰陪同，到場為參加「大溪之美、攝入人心」攝影比賽優勝者頒獎，並歡迎民眾來大溪享受在地農特產料理之餘，也能趁著農曆6月24日前，大溪各界舉辦慶關公生日的系列活動之際，一起來大溪欣賞藝陣文化。

大溪區長陳嘉聰指出，2019大溪區農特產特色料理美食饗宴活動，於20、21兩天在大溪區新蘿莎會館展開，活動以大溪區特色農產品入菜，由總舖師設計出10道能夠凸顯大溪在地風味的特色料理供民眾品嚐，有：和風綠筍蔬果盤、日式韭菜涼麵、韭菜櫻花蝦油飯等別具風味的特色料理，推廣在地優質農特產品。

▲鄭文燦為「大溪之美、攝入人心」攝影比賽優勝者頒獎。▼農特產特色料理美食饗宴。（圖／廖帝權提供）

大溪區農特產特色料理美食饗宴活動，每桌2,000元，7月11日開放民眾網路報名，20、21兩天各70桌，由於菜色內容是色香味俱全，當天1分鐘內秒殺額滿，能夠報到名的民眾，都很幸運，而配合這次的活動，區公所也舉辦「大溪之美、攝入人心」攝影比賽，分為人文組與風景組，經評選的優勝者，今天亦到場接受頒獎。

▲大溪中正公園舉辦大溪小農市集暨農事體驗活動。（圖／廖帝權提供）

另外，區公所也推出一系列農產品推廣，20、21日每日上午9點至下午5點，在大溪中正公園舉辦大溪小農市集暨農事體驗活動，現場還有大溪農特產品展示及臉書按讚分享送小禮物活動，只要動動手指頭就可以得到公所準備的限量精美小禮物，讓來到大溪小農市集的遊客都有吃有玩又有禮物拿。