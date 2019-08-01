鳳飛飛故事展、電影展…等紀念活動　緬懷永遠的國民天后

▲桃園大溪區舉辦「好好愛你．好好愛我鳳飛飛故事展」開幕。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市文化局與大嵙崁文教基金會31日於大嵙崁故事館，舉辦「好好愛你．好好愛我鳳飛飛故事展」開幕，並自即日起至8月20日，展開一系列涵蓋故事展、電影展、座談會、大溪小旅行等鳳飛飛紀念活動，歡迎民眾參加。

出席「鳳飛飛紀念活動暨『好好愛你．好好愛我鳳飛飛故事展』開幕的市長鄭文燦表示，國民天后鳳飛飛是大溪人，大溪也是她最後落葉歸根之處，市府將鳳飛飛視為大溪文化的重要元素，31日是鳳飛飛的農曆生日，市府文化局與大嵙崁文教基金會，共同規劃許多紀念活動。

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而在台灣流行音樂史上，鳳飛飛扮演十分重要的角色，她親民的唱腔、琅琅上口的音樂作品，在60、70年代掀起熱潮，撫慰了戰後台灣人的心靈，文化局先前針對鳳飛飛過去生命軌跡做了詳盡的研究，未來將作為設置鳳飛飛紀念館的參考。

另外，為紀念帽子天后鳳飛飛，桃捷公司從8月1日起至8月31日為止，限量發行1,000套《流水年華》典藏一日套票，此外，8月活動期間將在A9林口站和A10山鼻站區間，分別播放鳳飛飛經典歌曲《流水年華》及《祝你幸福》，帶領乘客們一同回味鳳飛飛的美好歌聲。

▲桃園大溪區舉辦「好好愛你．好好愛我鳳飛飛故事展」開幕。（圖／記者楊淑媛攝）

包括市府文化局專委張至敏、風管處長廖育儀、桃園捷運公司董事長劉坤億、大溪區長陳嘉聰、大嵙崁文教基金會執行長李世明均一同出席活動。