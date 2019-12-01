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座車被檢舉違規停車　黃偉哲：罰單都自己繳，不花公帑

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記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲11月30日晚上出席在藍晒圖文創園區舉辦的活動時，因座車停在紅線上，遭民眾拍照上傳社群網站，黃偉哲在第一時間即留言道歉，12月1日上午他表示，有任何違規，罰單都是用他自己的錢繳，絕不會用公帑。

▲台南市長黃偉哲表示，他的市長座車有任何違規，罰單都是用他自己的錢繳，絕不會用公帑。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲表示，他的市長座車有任何違規，罰單都是用他自己的錢繳，絕不會用公帑。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲1日上午到忠義國小參加南瀛天文館的星動時刻天文課程博覽會，針對市長座車違規一事，他回應，因為有一些違規，他覺得其實本來該怎麼做就怎麼做，有一些違規的行為，該罰款就罰款。他一向都是自己繳罰款，今年已經是第3次了，3月份、6月份（超速或越線停車被開罰單）跟11月份（紅線停車）都有不同的違規行為，這個錢都是他自己交的，所以請大家放心，他沒有在用公款來繳罰單的。

黃偉哲說，他有許多公務行程，免不了在紅線或黃線區下車，但人下車後，車子就應該離開，但30日晚上車子還停在那裡，造成民眾不便及觀感不太好，違規就是違規，不對就是不對，本來就應該道歉。

至於檢舉民眾指基層員警當下對民眾的反應，是要民眾自己送檢舉，黃偉哲表示如果員警確實有不當的言行，也是不好的，但不論是市長座車的司機或員警，大家怪的都是市長，該道歉的就要道歉。

據了解，黃偉哲11月30日參加在藍晒圖文創園區舉辦的活動時，他的市長座車卻臨停到紅線上，遭民眾拍下並投稿到臉書社團「翻轉大台南交通違規」。對此，檢舉人也表示，當時警察說那是市長的車，還說只有一下子沒關係。最後，檢舉人表示，「那我自己拍照送單」，而警察回則說：「那你送啊！」。

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