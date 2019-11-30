維護美好環境人人有責　黃偉哲籲環保志工從己做起

▲黃偉哲市長，頒獎表揚績優環保單位及志工，並籲維護環境人人有責。（記者杜龍一攝）

記者林悅／台南報導



環保志工，從己做起，維護你我的好山好水的優美環境，黃偉哲市長11月30日出席「2019年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮」，頒獎績優環保單位及志工，並籲維護環境人人有責，政府單位與市民朋友攜手合作做環保，打造低碳城市的優質生活環境。



黃偉哲市長表示，維護好山好水，不僅需要政府機關的人員，每位志工也扮演著舉足輕重的角色，他謹代表189萬市民向眾人的付出表達衷心的感謝，環保的工作需要全民的配合，希望每位市民都能從自己做起，做好維護環境的工作，市府也會更加努力，大家一起維護我們的環境整潔與美好。





環保局表示，30日在東成會館舉辦2019年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮，黃偉哲市長與林淵淙局長先後頒獎表揚96名績優環保志義工、10名績優環境教育志工、39個綠色採購績優單位、7個績優環境教育單位、14隊績優水環境守護志工隊、15隊水質監測競賽獲獎隊伍，並為3隊新成立的水環境守護志工隊授旗，感謝得獎單位及環保志義工的努力與貢獻。



黃偉哲市長尤對兩名績優長青環保義工邱蘇品、范文清表達最高敬意，感謝2位年逾90歲的長者疼惜與維護這片生長的土地不遺餘力，無私的服務精神堪為典範，令人非常感動。目前全市649個里，9成以上都有成立環保義工隊，現有615隊環保義工隊，環保義工人數超過2萬6千人以上，自主整理社區環境，包括協助推動資源回收、社區住戶周遭巷道之環境清潔、配合病媒蚊防治及孳生源清除，對市容的維護貢獻良多。