台南牛肉節鮮美登場　黃偉哲推廣台南的高品質牛肉

▲黃偉哲市長等人出席台南牛肉節，齊聲向民眾推廣台南的高品質牛肉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



食在台南，享受在地好牛！黃偉哲市長11月30日率市府團隊出席台南牛肉節，立委郭國文及市議員林宜瑾、沈震東、楊中成、許至椿與Ingay Tali議員等民意代表也來到現場，齊聲向民眾推廣台南的高品質牛肉。

黃偉哲市長說，料理好滋味連外國人都讚不絕口，連被邀請來台南美聲演出的Martin Hurkens也深深感受到牛肉湯鮮甜可口的魅力，希望民眾能多買多吃多用在地的優質農特產品，實際來支持鼓勵我們的農民。



黃偉哲市長表示，台南有最好最新鮮的肉品市場，來供應廣大的民眾食用各式禽畜肉類，尤其是全台知名的牛肉湯更是連外國人都讚不絕口，希望眾人都能多買多吃多用在地的優質農特產品，無論是水果、水產或肉類，都實際地購買來鼓勵與支持以表達對農民的肯定。





農業局表示，台南牛隻飼養數量為六都第一，屠宰量居全國第1，且具產銷履歷驗證之屠宰場，配合行政院農業委員會積極推展之國產牛肉生產追溯制度政策下，提供全國優質、生產資訊透明之國產牛肉。國產牛肉不僅營養、安全，更是台南主要特色美食「清燙牛肉湯」的重要食材，為推廣優質國產牛肉，活動中主軸為國產牛肉之創意料理，提高消費者對國產牛肉的認識及透過創意料理活動可適時融入家庭料理，歡迎大家來台南喝碗有特殊好滋味的清燙牛肉湯。





農業局進一步指出，活動廣場並設有農特產攤位，還有知名飯店主廚精心設計了兩道湯頭不一樣的牛肉湯，讓民眾品嘗並票選哪道才是今年心目中最美味的湯頭，票選完後還可以摸獎，有機會抽出活動最大獎50吋液晶電視，讓民眾可以一兼二顧，滿載而歸。

農業局政風室推出「食安廉政QRCode問卷調查」專案計畫，鼓勵南市農漁畜牧業者、一般民眾以掃描QRCode方式填寫問卷，來對南市食安狀況及稽查等措施滿意度提出意見並可獲贈限量精美小禮物。