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台南設計週翻轉新時尚　黃偉哲：展現台南設計創新轉變的力量與驕傲

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▲台南市長黃偉哲親自出席開幕典禮，強調台南文化的深度與廣度獨冠全國，足以引領風騷，展現台南設計製造的創新與驕傲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自出席開幕典禮，強調台南文化的深度與廣度獨冠全國，足以引領風騷，展現台南設計製造的創新與驕傲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019台南設計週11月30日至12月8日開展，台南市長黃偉哲親自出席開幕典禮，強調台南文化的深度與廣度獨冠全國，足以引領風騷，台南要藉此設計盛會建構固定交流平台，把設計人才聚集起來，展現台南設計製造的創新與驕傲。

▲台南市長黃偉哲親自出席開幕典禮，強調台南文化的深度與廣度獨冠全國，足以引領風騷，展現台南設計製造的創新與驕傲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局長葉澤山、工研院朱俊勳執行長、台灣創意設計中心林鑫保副執行長、策展人王士俊總監、作家謝哲青、蔡旺詮議員及各來賓，皆出席開幕典禮表達對台南設計週的支持，並藉由匯聚各界設計師的創意力量在交流互動中產生讓台南更好的新火花。

2019台南設計週以「轉變的力量」為主題，策展探討台南材質、設計、在地產業與工藝、工業，同時以設計市集、設計講堂、街區串聯的方式，多維度展現台南設計轉變的力量，在當代產業轉型的浪潮下，傳統材質因加工與設計而有了新的想像，當代與傳統、工藝與工業，在台南存在著不可多得的時空對話，透過設計來帶領大家翻轉新生活。

市長黃偉哲表示，希望各位在地的年輕朋友以及設計師朋友，在台南能夠找到新的發想，產生更多的互動與交流，擦出更多合作的火花，讓台南更進步。黃市長強調，台南在文化創意與設計方面具有很好的發展利基，兩者確實能為產業加值，使城市形象獲得提升。

文化局長葉澤山表示，台南即將在2024年邁向建城400年，希望透過設計週每年拋出一道議題，為台南的設計、生活、文化與歷史，以設計策展的方式進行全面性的探討與再詮釋，同時每年也讓設計界及民眾期待「今年會是什麼議題？」此外，每年與一個街區合作，發生一件引人入勝且不一樣的事情，這樣到2024年的逐步累積，相信台南將會有一個設計盛景。

▲台南市長黃偉哲親自出席開幕典禮，強調台南文化的深度與廣度獨冠全國，足以引領風騷，展現台南設計製造的創新與驕傲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2019台南設計週」於主展區藍晒圖文創園區，延伸至文創PLUS台南創意中心、台南市美術館、吳園台南公會堂，共辦理7個特展、5場設計獎座與文化沙龍、2日市集、1場國際大師講堂與1場設計師交流之夜，並與街區合作推廣社會設計，於歲末年終集結眾人之力，展現台南「轉變的力量」！

主展區－藍晒圖文創園區展出在地產業鋁材、鐵材、纖維、皮革、竹木、塑膠、玻璃、矽橡膠的《轉變的力量櫥窗展》、藍晒圖店家限定品牌提案《店家串聯展》、透過設計力量深化產業加值的《第一屆台南設計獎特展》、圖騰和紡織新探的《在地化成衣生態系特展》等展覽。此外，舉辦2日的迷路森林設計市集，並與「好盒器」合作「正興器喝茶」串聯街區店家，在台南街區體驗實踐社會設計，讓更多民眾關心環保議題。

▲台南市長黃偉哲親自出席開幕典禮，強調台南文化的深度與廣度獨冠全國，足以引領風騷，展現台南設計製造的創新與驕傲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

跨域展覽則包括：吳園台南公會堂B1展廳《釋。藝－複合媒材創作展》、文創PLUS台南創意中心《創意紅包展－府城紅》、台南市美術館2館《2019 台南品牌時尚展－埕現》，一起發掘當代的視角，眼觀轉變的力量如何產生！

同時「轉變的力量」系列講座則以探究所在之處，瞭解在地的轉變，特別邀請世界著名建築與工業設計大師－黑川雅之博士講述《在台南遇見設計的智慧》，《The Affairs週刊編集》總編輯－李取中與大家分享挖掘所處之地的潛力與魅力，「卵形oval－graphic」負責人－葉忠宜則以《設計的娛人性》切入探討設計，「玩色講堂」領略土地的顏色與生活應用，「文化987，在藍晒圖對話！」讓大家一起透過台灣南方的觀點與經驗，創造更豐富的文創園地！

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