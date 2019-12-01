彰化土雞場爆「H5N2禽流感」！防疫所清場消毒　撲殺近2.5萬隻土雞

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣竹塘鄉一處土雞場發現H5N2亞型高病原性禽流感，動物防疫所確認疫情後，已於1日完成撲殺清場消毒工作，共計撲殺2萬4,980隻土雞。防疫所指出，冬季為禽流感高風險期，若發現家禽有異常死亡、或疑似案例，應及早通報處置，以免疫情擴散。

▲彰化一處土雞場發生疫情，防疫所人員前往進行清場作業。（圖／彰化縣動物防役所提供）

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，本縣於11月27日接獲竹塘鄉一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，昨（11月30）日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於昨日開始進行場內撲殺清場工作，於今（1）日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬4,980隻土雞。

動物防疫所說明，時序已入冬，為禽流感發生之高風險期，且近來氣溫逐漸降低，日夜溫差大，易使得家禽免疫力下降而罹病，請養禽業者注意禽場內之保暖與通風工作，落實場內各項軟硬體生物安全措施，並維護防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後，才可進入。

另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

防疫所再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

韓妞激推、IG討論爆款

▼防疫所提醒，如發現家禽有異常狀況，應即時通報處理，以維產業安全。（圖／彰化縣動物防役所提供）