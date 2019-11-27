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擺爛停業逃漏稅1500萬　新公司就設在旁邊...6年再進帳4千5百萬

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▲彰化1間公司逃漏稅1千多萬。（示意圖／視覺中國CFP）

▲彰化1間公司逃漏稅1千多萬，台中高分院裁定發回重新更審。（示意圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1間登記經營塑膠類製品公司，國小畢業的負責人阿珍（化名）在公司擔任會計工作，因漏報2年銷售營業額，不僅對國稅局需補繳連同滯納金1,544萬餘元的通知不理，疑似以金蟬脫殼的手法，由她家人在舊公司旁再設立新公司，6年來的總銷售額高達4,597萬餘元，阿珍再以作業員名義加入新公司的勞健保。

彰化行政執行署認為有管收必要，向彰化地院提出聲請，但彰化地院駁回管收，彰化行政執行署再向台中高分院提出抗告，台中高分院認為阿珍對歷次所詢都稱「不清楚、不知道、都不是我在處理」等語卸責，毫無繳納稅款及罰款誠意，且拒絕報告財產狀況，有重新調查必要性，裁定發回重新更審。

抗告內容指出，阿珍於2011年3月29日辦理商業登記，自2013年4月1日起申請停業迄今。因漏未申報2011、2012年度銷售額合計滯納營業稅暨滯納金待執行金額約新臺幣（下1,544萬4,531元（滯納利息另計)。

阿珍明知有主動繳納稅捐義務，未於期限內自動履行，還將兒子更改為保單受益人領取89萬元、還持續繳納5張高額保單，於今年5月27日向新光產險公司加保數份傷害保險，阿珍顯有履行義務可能，故不履行，且有隱匿或處分可供強制執行財產之情事。

阿珍名下雖無財產可供執行，經通知相對人到場報告，其對所詢金流去向均表示不清楚或忘記，僅表示至多願意每月清償3,000元，惟迄今分文未償，最近一次108年7月23日彰化行政執行署詢問阿珍如何清償欠款，仍拒不履行，審酌相對人現仍實際經營公司，具一定影響力，應有履行義務之可能，竟拒絕報告財產且拒不履行，有管收之必要性。

台中高分院認為依照彰化行政執行署所提事證，已可知阿珍未能就其財產流向及異動、工作及收入等情形，提出合理說明及證據，對歷次所詢均泛稱不清楚、不知道、都不是我在處理等卸責之詞，毫無繳納稅款及罰款誠意，且拒絕報告財產狀況，有必要再予調查審認。

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