巴西政府控NGO縱火亞馬遜　「先抓4人審問」遭砲轟…2天秒放人

▲巴西政府將亞馬遜雨林火災推給NGO。（圖／翻攝自IG@brigadadealter）

記者陳亭伃／綜合報導

亞馬遜雨林火災進入到調查階段，巴西北部巴拉州刑警上月27日拘捕了當地「Alter do Chao」社區消防隊的4名志工，指控他們在亞馬遜雨林故意製造火災，就是為了要獲得國際的金援，這讓當地環保人士、原住民、社運人士相當不滿，認為政府根本是將莫須有的罪名推給人民。

綜合外媒報導，「Alter do Chao」社區消防隊屬於非政府組織，2018年成立後都與消防部門合作，協助撲滅森林火災，倘若沒有消防部門允許也不會擅自進入火勢區。然而巴西刑警搜查指控中卻提到，「Alter do Chao」社區消防隊是企圖想要製造火勢後撲滅，換取國際機構的金援協助。

▲亞馬遜大火。（圖／翻攝自Twitter）

巴西政府這樣的指控讓外界相當不滿，直到上月29日，4名志獲釋將在外接受調查，但仍讓原住民、社運、環保人士相當不滿。環保團體與原住民團體表示，Alter do Chao是亞馬遜主要的旅遊地之一，在土地紛爭與房產壓力下，政府試圖想要把森林火災推給非政府組織；刑警代表則在記者會上回應，申請預防性逮捕是因為有證據，但卻遭到巴拉州聯邦檢察廳反駁，「沒有任何證明指出有志工消防員或民間社會組織參與森林縱火行為。」

社區消防隊表示，因為跟當地消防部門合作，所以都會先抵達火場，但沒有得到授權，基本上不會擅自外出探測或滅火。事實上，火災是亞馬遜雨林長久以來面臨的問題，通常發生在乾旱時期。它們可以自然發生，專家指出，大多數火災是由人類活動引起，如農民和伐木工人清理土地種植、放牧甚至非法採礦，但巴西政府多次遭到砲轟「沒有實際作為，還放縱財團開墾」。