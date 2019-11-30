李奧納多捐1.5億救亞馬遜　巴西總統竟嗆他是凶手：你助長縱火！

▲李奧納多關注亞馬遜雨林大火，反被巴西總統批評。（圖／翻攝自IG）

記者丁維瑀／綜合外電報導

好萊塢巨星李奧納多（Leonardo DiCaprio）多年關注環境議題，8月也為了亞馬遜雨林大火捐款。不過，巴西右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）29日卻聲稱，李奧納多資助錢財給縱火的團體，「捐錢來縱火亞馬遜。李奧納多狄卡皮歐是個很酷的傢伙對吧？」；他並未提出任何有力證據。

亞馬遜雨林8月爆發大火時，波索納洛才要國際社會不要干預巴西事務。《路透社》報導，波索納洛29日又點名李奧納多，指這名男演員的捐款促成了森林火災。他透過社群媒體聲稱，有志願消防員拍下照片藉此募款，世界自然基金會（WWF）替這些相片付錢，其中李奧納多50萬美元的款項也派上用場。

WWF否認收到李奧納多的捐款，也並未從消防員手中獲取相片。波索納洛29日在總統官邸前還狠酸，李奧納多捐款促成亞馬遜火災，是很酷的傢伙。

非政府組織（NGO）Alter do Chão消防隊4名成員26日被逮捕，警方認定這些人刻意縱火並拍攝，目標是籌得更多款項。他們28日在法官的命令下獲釋。政治人士與其他NGO團體則強烈指責逮捕的行為，認為波索納洛政府試圖騷擾環保團體。

▲巴西總統要外界別干預亞馬遜雨林大火。（圖／路透）

波索納洛28日在網路直播時提到李奧納多，他一口咬定WWF付錢給非政府組織，「這些組織做了什麼？最簡單的事情是什麼？放火燒森林，拍照，拍影片」、「WWF發起一場反巴西的活動，聯繫李奧納多，他捐贈50萬美元，一部分給了縱火的人。李奧納多，你是在助長亞馬遜的大火。」

李奧納多否認曾捐款給WWF，他在聲明中讚賞巴西人民致力維護自然與文化遺產，但雖然值得支持，「我們並未資助被攻擊的組織。」過去他總是高調談論氣候變遷議題，其中包括亞馬遜火災，而他的基金會也努力保護脆弱的野生動物免於絕種。

▲巴西總統波索納洛槓上環保團體。（圖／路透）

亞馬遜雨林向來被視為對抗氣候變遷的堡壘。科學家與活動人士先前指責，土地投機商人、農民與牧場主人為了農業用途而放火，此外，波索納洛的言論也讓有心人士更有勇氣開發森林。

《衛報》報導，李奧納多8月承諾提供500萬美元（約台幣1.5億元），保護亞馬遜雨林。波索納洛8月則回嗆，一切都表明非政府組織刻意縱火，但被問及有無證據時，他的回應卻相當曖昧。