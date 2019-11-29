亞馬遜開發第二代雲端數據中心晶片　運算速度比第一代快至少20%　

▲亞馬遜正在開發第二代數據中心處理器晶片。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

路透社援引兩名知情人士消息報導，亞馬遜公司（AMZN.O）的雲端運算部門已經設計出第二代數據中心處理器晶片。知情人士指出，這比亞馬遜的第一代Arm架構的晶片Graviton快了至少20％，後者是去年發布的一種低成本成品。

亞馬遜的第一個Graviton晶片使用了Arm架構較舊的Cortex A72技術。知情人士指出，預計即將面世的亞馬遜晶片將使用較新的Arm技術。

據傳，新晶片功能不如Intel的「Cascade Lake」或AMD的「羅馬」晶片強大，但卻向市場傳達了一個信息，表明亞馬遜正認真地投資Arm晶片，可以減少對Intel和AMD（Advanced Micro Devices Inc）的依賴。

其次，相比Intel高端晶片，Arm晶片雖然功能沒那麼強大，相較之下卻便宜很多、耗電更少。Intel最強晶片的價格要數千美元，而Arm架構晶片價格則不到1,000美元。

根據 Refinitiv 的 IBES 數據顯示，2019年亞馬遜雲端計算部門的銷售額將達349 億美元；另外，根據亞馬遜第三季財報，於AWS 雲端服務的淨銷售額為89.95億美元，比去年同期的66.79億美元增長了35%。

＃她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....