語音助理也有情緒！Alexa可表現失望和興奮語氣

▲Alexa推出更人性化的功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

亞馬遜日前宣布Alexa再度推出新功能。根據亞馬遜官方部落格文章，目前在美國的用戶已可以使Alexa用高興、激動或失望、同情的口吻，來回答用戶的問題，此外，Alexa還能以更適合特定內容類型的口語風格回應，像是新聞播報風格或是演講風格。

Alexa的情緒運作，是用神經TTS技術，也稱為文本轉語音技術，可以展現更自然的語音表達。亞馬遜表示，例如，當用戶正確回答瑣事問題時，可以使用快樂或激動的語氣，而當體育比賽時，用戶最喜歡的球隊輸掉比賽，就會使用失望的語氣表達。早期的用戶回饋表示，當Alexa情緒激動時，對於語音體驗的總體滿意度提高了30％。

亞馬遜也分享了失望和興奮情緒的聲音範例，同時這兩種情緒上還各分為低、中、高，三種強度的不同：

失望（低強度）

失望（中強度）

失望（高強度）

興奮（低強度）

興奮（中強度）

興奮（高強度）





另外，Alexa的口語風格也做了改變。新的演講風格包括新聞和DJ兩種類型。在澳洲的話，可以啟用特定於澳式口音風格。新聞和音樂的演講風格透過更改語調、字詞和暫停時間，來使Alexa的聲音適合所傳遞的不同內容。

以下是標準的Alexa語音與新聞播報和類似DJ的廣播語音的比較：

美國新聞風格

美國DJ風格

另外，以下澳式口音的新聞播報風格：