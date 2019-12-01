韓國瑜再端政策牛肉：教師節放假、身障者國民年金保費全免

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜30日進行台北傾聽之旅，出席全國身心障礙者權益保障論壇、不動產仲介經紀後援會、青年後援會暨青年政策和全國體育界座談會，提出三大全新政見，包括每年政府多支出3億元，全面補助身障者國民年金保費；「部分恢復」七天假，其中教師節確定放假；並且將成立「國政顧問學院」，持續為國家培育年輕政治人才。

全面補助身障者國民年金保費

韓國瑜出席全國身心障礙者權益保障論壇，傾聽身障者、社福團體的心聲。韓國瑜當場端出政策牛肉，對於全國身心障礙者，實施國民年金保險費全免。他說明，目前重度身障者全免、中度身障者補助70%、輕度則補助55%，統計財源後，預估一年政府多支出三億新台幣，再扣除免保費的家庭後，實際上成本可能更低，承諾若當選總統，明年開始全面補助身心障礙者國民年金保費。

另外，現場有社福團體提議，身障者應比照原住民於55歲退休，韓國瑜則表示，將來有機會一定爭取特別列入政策考量。

▼吳敦義、韓國瑜、張善政聆聽身障者心聲。（圖／記者楊蕓攝）

「部分恢復」七天假！教師節確定

韓國瑜緊接著出席青年後援會暨青年政策座談會，談到一例一休，韓國瑜表示，全台對此怨聲載道，未來一定會進行調整、重建勞資和諧，先從教師節開始落實七天假。張善政說明，一例一休的確是惡法，韓國瑜之前說廢除的意思是基本精神翻修，將來修法方向基本上會放給勞資協商更多的彈性，如果勞方被欺負，政府會介入。

張善政表示，之後將推動「部分恢復」七天假，教師節是已經確定要放的，至於其餘6天假是否恢復還要再研議，因為產業界若要一口氣恢復放七天，他們也會適應不良。

▼韓國瑜出席青年後援會暨青年政策。（圖／記者張榮恩攝）

鼓勵青年參政 成立「國政顧問學院」

張善政於青年政策座談會也提出將由政府成立「國政顧問學院」，不僅提供青年參政的空間，也擺脫政黨給予的壓力。

張善政說明，過往對政治參與有興趣的年輕人會從議員開始，接著選立委和進入內閣，但是從政過程中難免受到參與政黨的壓力，因此明年當選之後，將由政府成立「國政顧問學院」，並由國政顧問團200多位成員擔任講師，為國家培育年輕人才，30歲可以從機要秘書開始，40歲擔任部會次長，50歲就成為內閣閣員。

張善政強調，國政顧問團提出的政策在未來8年需要與時俱進的更新，而修正的創意與建議來源，就要倚靠國政顧問學院的學員。

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